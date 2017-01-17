SMART платежи для всех – технологии расширяются

В 2016 г. в Казахстане запустили проект внедрения Smart POS-терминалов. Smart POS-терминал работает на базе облачных технологий и представляет собой быстрый, дешевый и надежный способ обработки денежных платежей. Финансовым партнером и расчетным банком в данном проекте является АО "AsiaCredit Bank", который выступает в качестве гаранта осуществления платежей и финансового института по выпуску электронных денег, передает передает Zakon.kz





Обязательная установка POS-терминалов была запланирована Нац. банком Республики еще в январе 2013 года. На тот момент, при внедрении безналичной системы оплаты, многие предприниматели столкнулись с рядом объективных проблем.





Сегодня технические вопросы решены компанией Smart Pay, которая предоставляет мобильные POS терминалы, аналогам которых нет в странах СНГ.





Компания Smart Pay вышла на рынок Казахстана в июне 2016 года. Smart POS-терминалы представляют собой QR-код с зашифрованными реквизитами продавца, с помощью которого можно принимать оплату с банковских карт любого казахстанского банка. Специальные POS-терминалы позволят расплачиваться банковскими картами как на месте, в магазине или в такси, так и осуществлять финансовые операции в интернет-сети. За 2016 год уже более 3000 предпринимателей установили и пользуются Smart POS-терминалами.





Уже сейчас есть возможность рассчитаться карточкой за товар с некоторыми продавцами на Зеленом рынке Алматы.





"Довольно часто клиенты приходили с карточками и не могли провести покупку - мы отправляли их в банкомат. Сейчас с услугой смарт терминала мы сможем обслужить клиента безо всяких проблем", - отмечают предприниматели.





Сама процедура расчетов проста как для продавца, так и для покупателя. Каждому продавцу генерируется индивидуальный QR-код. При покупке товара покупателю надо считать QR-код при помощи любого приложения "QR Scanner", ввести сумму покупки и номер карты. После этого он получает SMS-уведомление о проведенном платеже и может забрать товар. Процедура получается простой, быстрой и безопасной.





Данный проект поддерживается и обслуживается AsiaCredit Bank, так как действительно является перспективной социальной финансовой программой, призванной облегчить взаиморасчеты на Казахстанском рынке. AsiaCredit Bank является одним из самых стабильных банков в Казахстане с длительной историей - в этом году банк отметит свой 25-летний юбилей.





Фото: timba.kz



