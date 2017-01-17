Баглану Майлыбаеву грозит до 8 лет лишения свободы

Бывший заместитель руководителя Администрации Президента Баглан Майлыбаев может быть осужден на 8 лет лишения свободы, сообщает Zakon.kz.





Напомним , 12 января 2017 года он был задержан Комитетом национальной безопасности РК по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1, 3 ст.185 («Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов») Уголовного кодекса Республики Казахстан. 14 января Есильским районным судом Астаны выдана санкция на арест сроком на 2 месяца.





Так, согласно УК РК, за незаконное собирание сведений, составляющих государственные секреты, а равно распространение неправомерно полученных сведений, составляющих государственные секреты, при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа предусматривается наказание ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.





В то же время если эти деяния повлекли причинение крупного ущерба или наступление иных тяжких последствий, то предусмотрено наказание лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.





По сообщениям СМИ, Б.Майлыбаев обвиняется в хищении 1,3 млрд тенге из средств республиканского бюджета, выделенных в 2014-2016 года на проведение политических и исторических исследований через один из столичных вузов, а также других проектов.



