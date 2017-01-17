Крушение самолета под Бишкеком: У «Боинга-747» в ходе рейса не было неполадок





«В связи с крушением находившиеся в самолете командир-пилот Ибрахим Гюрджан Диранджы, второй пилот Казым Ондюл, специалист по погрузке Мелих Аслан и техник по полету Ихсан Коджа, к сожалению, погибли. В соответствии с первичной информацией, в связи с падением самолета на населенный пункт кроме экипажа самолета погибли еще 33 человека, в общей сложности 37 человек. Выражаем соболезнования и желаем терпения семьям погибших членов нашего экипажа, а также всему народу Кыргызстана», - говорится в заявлении.





«До настоящего времени нами не получена конкретная и подтвержденная информация относительно причин крушения самолета. Уполномоченные нашей фирмой два командира-пилота находятся в аэропорту «Манас». Они с компетентными лицами изучают и устанавливают причины крушения воздушного судна. Также наша команда технических инженеров направляется в район крушения. В связи с произошедшим крушением самолета компетентные лица Министерства транспорта Кыргызстана и Турции и группа специалистов Генеральной дирекции гражданской авиации по установлению причин крушения самолета проводят всестороннее расследование происшествия», - отметили в компании.





«С целью подготовки отчета относительно причин крушения самолета проводится постоянная и тесная работа с Министерством транспорта и Генеральной дирекцией гражданской авиации, Посольством Турции в Кыргызстане, с компетентными лицами аэропорта «Манас» и руководством Агентства гражданской авиации Кыргызстана. После получения конкретной и подтвержденной информации относительно крушения самолета мы повторно поделимся ею с общественностью», - говорится в заявлении компании.





«Самолет, загрузив груз в Гонконге, прошел все процедуры контроля и поднялся в воздух в запланированное время. В ходе рейса не было никаких неполадок и самолет начал снижение в аэропорту города Бишкека», - отмечается в заявлении.





«Экипаж перед выполнением рейса в течение 69 часов отдыхал в Гонконге, а затем принял самолет с целью осуществления шестичасового рейса между Гонконгом и Бишкеком. Как было запланировано, самолет взял на борт «общий груз» весом 85 тонн 618 килограммов и поднялся в воздух. В техническом регистрационном журнале самолета не было какой-либо записи о технической неисправности», - отмечает компания.

«Самолет, потерпевший крушение, является грузовым воздушным судном типа «Боинг 747-400», 2003 года выпуска, грузоподъемностью 116 тонн 462 килограмма. С 10 декабря 2015 года находится в составе парка «Авиакомпании «АСТ». Все технические обслуживания данного воздушного судна выполнялись своевременно и в полной мере, как и все воздушные судна, находящиеся в составе нашего авиапарка», - говорится в заявлении.

«Члены экипажа, которых мы потеряли, долгие годы успешно выполняли свои обязанности. Они являлись опытными специалистами своего дела. Командир-пилот судна Ибрагим Гюрджан Диранджи и второй пилот Казым Ондюл изначально являлись военными пилотами и много лет представляли нас за рубежом. Капитан данного судна имел 10 тысяч 821 час налета. Покойный командир-пилот судна имел опыт в 833 летных часов на воздушном судне, которое потерпело крушение. Наш второй пилот, в общем, имел опыт в 5 тысяч 910 летных часов, на данном типе самолета – 1 тысячу 771 летных часов опыта», - отмечают в компании.





«Специалист по погрузке самолета Мелих Аслан, являющийся членом экипажа, имел профессиональное образование и квалификацию, а также 14-летний опыт по загрузкам, с 2007 года работал у нас в компании. Бортовой техник Ихсан Коджа долгие годы работал техником в Воздушных силах Турции и с 2006 года и по сегодняшний день работал у нас в компании», - отмечается в заявлении.





«По первоначальным данным стало ясно, что технические неполадки или факторы по загрузке не стали причинами крушения. Настоящая причина крушения будет выявлена в результате проведенных работ и будет озвучена общественности», - считают в компании.

«Все человеческие и имущественные потери в результате данного крушения находятся под страховой гарантией. Весь нанесенный ущерб на месте крушения и урон людей находятся под ответственностью нашей страховой компании и в кратчайшее время будут возмещены все материальные ущербы», - отмечается в заявлении.





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