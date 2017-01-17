Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

Адвокат из Женевы: Я видел Гульнару Каримову в декабре

17 января 2017, 10:34

Она пребывала в достаточно хорошем состоянии здоровья.


Адвокат из Женевы Грегуар Манжа в интервью газете Neue Zürcher Zeitung опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о смерти старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой, отметив, что видел ее в декабре в Ташкенте, сообщает CA-NEWS (UZ).

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники в спецслужбе Узбекистана писалии, что Каримова скончалась 5 ноября от отравления и в тот же день была похоронена на кладбище "Минор" в Ташкенте. Источник РИА Новости, близкий к окружению семьи Каримовых, опровергал информацию о кончине Каримовой. Позже появилась информация, что она находится в психиатрической клинике. Но и она не подтвердилась.

Швейцарский адвокат отметил, что видел Каримову живой в декабре.

«Я встретил Гульнару Каримову в прошлом декабре в Ташкенте, впервые после получения моего мандата», - сказал Манжа. Он отметил, что Каримова «пребывала в достаточно хорошем состоянии здоровья». По словам адвоката, до этого он не имел возможности «обменяться ни одним словом со своей клиенткой».

Манжа отметил, что на встрече с Каримовой ему сначала не давали задавать вопросы, а узбекские прокуроры требовали его отстранения. Каримова была «настроена воинственно» и отказалась давать комментарии в отношении расследования, идущего в Швейцарии. Как заявил адвокат, условия ее содержания не соответствуют международным нормам, ей ни с кем не дают общаться, в частности, с дочерями.

Фото: EADaily

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также