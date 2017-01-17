Адвокат из Женевы: Я видел Гульнару Каримову в декабре
17 января 2017, 10:34
Она пребывала в достаточно хорошем состоянии здоровья.
Адвокат из Женевы Грегуар Манжа в интервью газете Neue Zürcher Zeitung опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о смерти старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой, отметив, что видел ее в декабре в Ташкенте, сообщает CA-NEWS (UZ).
Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники в спецслужбе Узбекистана писалии, что Каримова скончалась 5 ноября от отравления и в тот же день была похоронена на кладбище "Минор" в Ташкенте. Источник РИА Новости, близкий к окружению семьи Каримовых, опровергал информацию о кончине Каримовой. Позже появилась информация, что она находится в психиатрической клинике. Но и она не подтвердилась.
Швейцарский адвокат отметил, что видел Каримову живой в декабре.
«Я встретил Гульнару Каримову в прошлом декабре в Ташкенте, впервые после получения моего мандата», - сказал Манжа. Он отметил, что Каримова «пребывала в достаточно хорошем состоянии здоровья». По словам адвоката, до этого он не имел возможности «обменяться ни одним словом со своей клиенткой».
Манжа отметил, что на встрече с Каримовой ему сначала не давали задавать вопросы, а узбекские прокуроры требовали его отстранения. Каримова была «настроена воинственно» и отказалась давать комментарии в отношении расследования, идущего в Швейцарии. Как заявил адвокат, условия ее содержания не соответствуют международным нормам, ей ни с кем не дают общаться, в частности, с дочерями.
Фото: EADaily
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