В Казахстане осуществляют свою деятельность 1349 частных судебных исполнителя

Подписано соглашение о сотрудничестве между Республиканской палатой частных судебных исполнителей РК и КазНУ им. аль-Фараби

Сегодня, 16 Яянваря 2017 года в Алматы состоялась официальнаяя церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Республиканской палатой частных судебных исполнителей Республики Казахстан и Казахским национальным университетом имени аль-Фараби, сообщила Liter.kz пресс служба РПЧСИ РК.

Взаимное сотрудничество необходимо для развития деловых отношений между КазНУ и РПЧСИ в научно-исследовательской, образовательной и правоприменительной практике РК по вопросам исполнительного производства и развития института частных судебных исполнителей в Республике Казахстан. В рамках соглашения предусмотрено взаимодействие по по таким значимым направлениям, как создание условий для поддержки и представления обмена научными знаниями и рекомендациями по вопросам совершенствования системы исполнения судебных актов, использование опыта совместных разработок методических и практических рекомендаций для улучшения профессиональной деятельности частных судебных исполнителей, взаимное участие в разработке и проведения совместных проектов, в том числе организация курсов повышения квалификации с выдачей сертификатов по итогам профессионального обучения, а также по другим вопросам.

Отметим, что на данный момент в Казахстане осуществляют свою деятельность 1349 частных судебных исполнителя и в среднем на одного частного судебного исполнителя приходится 13 000 жителей Республики Казахстан. За 2016 год частными судебными исполнителями в доход государства было взыскано 9,4 млрд тенге и тем самым исполнено в полном объёме 456808 производств.

О необходимости развитии институа частных судебных исполнителей сказано в Плане нации «100 конкретных шагов по реализации 5 институциональных реформ». А именно, в 27- шаге этого документа говорится о поэтапном сокращение государственных судебных исполнителей и усовершенствование института частного судебного исполнения.