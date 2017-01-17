Казахстанские спортсмены проходят заключительный этап подготовки к Универсиаде-2017

Сборную команду Казахстана на предстоящей 28 Всемирной зимней Универсиаде в Алматы, представят 168 спортсменов по всем видам спорта вошедшим в программу соревнований, сообщает Zakon.kz Об этом стало известно в ходе заседания Правительства РК, посвященного ходу подготовки к мероприятию.





Министр культуры и спорта РК А.Мухамедиулы доложил о том, что на данный момент проходит завершающий этап подготовки студенческой сборной команды для выступления на Универсиаде. Для этой цели работают бригады специалистов и тренеров, обеспечивающих выполнение запланированных стадий подготовительного, соревновательного и восстановительного периода.





На сегодняшний день определены составы команд для участия в мероприятии. На Универсиаде Казахстан представят 168 спортсменов и 65 тренеров по всем видам спорта вошедшим в программу соревнований.





В соответствии с графиком учебно-тренировочного процесса, сборные команды обеспечиваются необходимым медицинским контролем. Во время Универсиады сборную команду Казахстана будут обслуживать 12 специалистов Республиканского центра спортивной медицины и реабилитации и дополнительно специалисты республиканских федераций по зимним видам спорта.





Стоит отметить, что Казахстан принимал участие в двенадцати Всемирных Универсиадах, на которых завоевал 44 медалей, из них 18 золотых, 13 серебряных, 13 бронзовых. Лучшим достижением в истории участия Казахстана на Всемирных студенческих играх было в 2015 году в Словакии и Испании, где завоевав 11 медалей различного достоинства, из которых 5 золотых и 6 серебряных, команда Казахстана поднялась на третье место.





Также, казахстанские спортсмены – участники Универсиады, 7 раз становились чемпионами и призерами на этапах Кубка мира зимнего сезона 2016-2017 годов. Всего в 2016 году сборными командами Казахстана по зимним видам спорта в официальных спортивных мероприятиях завоевано 53 медалей, из них 16 золотых, 11 серебряных и 26 бронзовых.



