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Упавший под Бишкеком самолет перевозил товары народного потребления

17 января 2017, 10:46

Всего лайнер перевозил 85 тонн груза.


Потерпевший крушение возле аэропорта "Манас" самолет перевозил товары народного потребления, сообщил журналистам на брифинге первый вице-премьер Мухамметкалый Абулгазиев.

"Общий вес груза — 85 тонн. Это была электроника, одежда, сотовые телефоны", — сказал Абулгазиев.

Турецкая компания, которой принадлежал лайнер, сообщает, что допустимый вес груза составлял 116 тонн 462 килограмма.

Напомним, в понедельник около 7.30 утра в селе Дача-Суу разбился грузовой лайнер Boeing 747. Самолет летел из Гонконга в Стамбул, запланировав дозаправку в Бишкеке. Причины крушения выясняются.

По последним данным, погибли 37 человек, 13 пострадали.

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Источник: Sputnik Кыргызстан
Фото: © Sputnik / Табылды Кадырбеков




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