В Казахстане функционируют компании, использующие криптовалюту

Национальный Банк РК сообщает, что в Казахстане в настоящее время функционируют организации, предоставляющие инвестиционные услуги для населения с использованием криптовалют. Данные организации предлагают казахстанцам участвовать в их программах посредством сети Интернет как путем внесения наличных денег, так и безналичным путем с целью приобретения криптовалют.

По приобретенным криптовалютам представители данных организаций обещают клиентам - физическим лицамвысокие доходы (завышенные проценты) по истечении установленного времени, несопоставимые с действующими ставками на финансовом рынке. Высокие вознаграждения выплачиваются за счет привлечения значительного количества участников и денежных поступлений новых клиентов, обеспечивая таким образом наличие денег в обороте.

При прекращении оборота (потока) денег или их нехватки для покрытия текущих обязательств данные организации закрываются, и все выплаты прекращаются.

Криптовалюты не имеют привязки к официальной денежной единице либо иным реальным активам, а также соответствующего обеспечения и юридически ответственных субъектов по операциям с их обслуживанием. Кроме того, процесс обращения криптовалют полностью децентрализован, и отсутствует возможность его регулирования.

При этом участники, внесшие деньги в пользу данных организаций, не имеют правовых гарантий возврата вложенных денег, поскольку в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан вступление в данную организацию и внесение денег физическими лицами происходит на добровольной основе и без какого-либо подкрепления документарными процедурами.

Отметим, что деятельность вышеуказанных организаций не подпадает под регулирование со стороны Национального Банка РК.