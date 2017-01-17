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Новости за сегодня

Суд вернул в местный бюджет 3 300 605 тенге

 

КГУ «АА» обратилось в суд с иском к ТОО «Г» о взыскании суммы в размере 3 300 605 тенге, мотивируя свои требования тем, что ТОО «Г» в соответствии с проектно-сметной документацией и строительными нормами обязан осуществить возврат указанной суммы по договорам о государственных закупках работ.

Судом установлено, что в ноябре 2013 года между заказчиком КГУ «АА» и подрядчиком ТОО «Г» заключены два договора о государственных закупках работ.

В силу подпунктов 1) и 2) пункта 6.1 договоров в обязанности подрядчика входят выполнение работы по договору надлежащего качества в соответствии со сметами и действующими строительными нормами и правилами Республики Казахстан в полном объеме и в соответствии с условиями договора; выполнение работ согласно разработанной и утвержденной в соответствующем порядке проектно-сметной документации, и графиком производства работ, согласованным сторонами.

Судом также установлено, что сторонами обязательства по договорам о государственных закупках работ исполнены, работы приняты заказчиком.

Вместе с тем, в проектно-сметной документации была определена возвратная стоимость от стоимости временных зданий и сооружений в размере 3 300 605 тенге.

Однако данная сумма ответчиком не возвращена, несмотря на предъявление истцом соответствующей претензии.

Суд посчитал обоснованными исковые требования КГУ «АА» к ТОО «Г» о взыскании суммы, поскольку возврат 15 % от стоимости временных зданий и сооружений предусмотрен как проектно-сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью договоров, так и действующим законодательством.

Так, в соответствии со статьей 654 ГК подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с проектной документацией, определяющей объем и содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, и сметой, определяющей цену работ.

По договорам о государственных закупках работ ответчиком указанные обязательства приняты.

Согласно пункту 3.4 СН РК 8.02-09-2002 возвратные суммы от реализации материалов и деталей, получаемых от разборки временных зданий и сооружений, определяются в сметном расчете стоимости строительства в размере 15 % от стоимости временных зданий и сооружений независимо от видов работ.

Сметным расчетом стоимости выполняемых работ предусмотрена сумма возврата от стоимости временных зданий и сооружений в размере 3 300 605 тенге.

При таких обстоятельствах суд удовлетворил исковые требования ГУ «АА» к ТОО «Г» о взыскании суммы. Решение суда вступило в законную силу.

 

Судья СМЭС г.Алматы

Салимбаева К.Н.

 

17 января 2017, 10:49
Источник, интернет-ресурс: Прочие

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