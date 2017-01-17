На требование о погашении задолженности по оплате расходов на содержание общедомового имущества срок исковой давности не распространяется

В Специализированном межрайонном экономическом суде г. Алматы рассмотрено гражданское дело по иску потребительского кооператива собственников квартир «А» к индивидуальному предпринимателю И. о взыскании суммы задолженности.

Судом установлено, что индивидуальный предприниматель И. является собственником нежилого помещения с 03.04.2010г.

Согласно пояснениям и представленным расчетам истца - ПКСК, ответчик не оплачивает расходы на содержание общедомового имущества с 2006 года.

Довод о несогласии ответчика с иском в связи с непредставлением истцом документов о понесенных расходах на содержание общедомового имущества судом не принят во внимание, поскольку тарифы утверждены общим собранием членов кооператива, протокол общего собрания не оспорен, не признан недействительным, следовательно, собственник помещения обязан оплачивать расходы по утвержденному тарифу, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях».

Ходатайство ответчика о применении срока исковой давности отклонено, поскольку в силу Закона «О жилищных отношениях» на требование по погашению задолженности срок исковой давности не распространяется.

Решением суда с ответчика взыскана задолженность в пользу ПКСК за период с апреля 2010 года по февраль 2016 года.

Судья СМЭС г.Алматы Аймагамбетова Д.Ж.