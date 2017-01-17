16 нокаутов на двоих. Кеон Колдуэлл против Максима Дивнича на M-1 Challenge 75

3 марта в Москве на турнире M-1 Challenge 75 чемпион двух американских организаций, ветеран TUF Кеон Колдуэлл (США) бросит вызов экс-чемпиону M-1 Challenge в легком весе Максиму Дивничу (Москва).





Кеон Колдуэлл по прозвищу «The Black Assassin» выступает в смешанных единоборствах уже более 8 лет. За это время он завоевал чемпионские титулы организаций Square Ring Promotion и Island Fights, участвовал в 13-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter, которое покинул по личным причинам, а не из-за поражения как большинство участников. Последнее время Кеон выступал на турнирах WSOF. Американского бойца отличают огромные для легкого веса габариты, большая физическая сила и чудовищной силы удар, результатом которого стали 9 побед нокаутом. С боя в Москве он собирается начать свой путь за третьим чемпионским поясом, на этот раз – M-1 Challenge.













Для Максима Дивнича это будет бой, в котором некуда отступать. Экс-чемпион организации в легком весе в сентябре потерпел поражение от Артема Дамковского и вторая неудача кряду может поставить его карьеру в тяжелое поражение. На стороне российского спортсмена будут зрительные трибуны, ведь бой пройдет в Москве, под знаменами которой он выступает с недавних пор, а значит горячая поддержка будет обеспечена. Также в пользу Максима говорит и тот факт, что с американским бойцом он встречался – в прошлом году во втором раунде он выиграл у Роберта Тернквиста . Дивнича всегда отличали умение и желание выдавать яркие и зрелищные бои, которые обычно завершаются досрочно.





Очень интересный бой ожидает поклонников смешанных единоборств, в котором сойдутся два мощных именитых панчера. Есть все предпосылки для того, чтобы победитель этого поединка стал претендентом на получение бонуса за лучший нокаут вечера.





СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА





Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полусреднем весе









TBA - Алексей Кунченко (команда Новый Поток и клуб Боец), 15-0





(До 77 кг), Магомед Султанахмедов (Горец), 18-5 - Сергей Романов (Сечь PRO), 10-1





(До 70,3 кг), Кеон Колдуэлл (США), 11-3 - Максим Дивнич (Москва), 12-2





(До 84 кг), TBA - Валерий Мясников (Industrials Team), 10-1-2



