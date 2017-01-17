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В Костанае два спортсмена устроили стрельбу в спорткомплексе

17 января 2017, 10:53

В результате происшествия пострадали два человека.


В Костанае произошла стрельба в спорткомплексе «Трудовые резервы», сообщает корреспондент Alau.kz.

Случилось это вечером 16 января. Как сообщают очевидцы, отношения между собой выясняли два спортсмена.

В результате происшествия, стрелявший травмировал двух человек, рассказывают очевидцы. Одному пострадавшему стрелявший попал в плечо, другому — в голову.

По факту хулиганских действий 19-летнего жителя города Костаная полицией проводится досудебное расследование.

«Подозреваемый задержан. Орудие преступление – травматический пистолет «Оса» изъят. Назначены экспертизы. Проводятся необходимые следственные мероприятия для установления обстоятельств происшествия», — сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области.

Фото globalsib.com

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