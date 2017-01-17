В Костанае два спортсмена устроили стрельбу в спорткомплексе
17 января 2017, 10:53
В результате происшествия пострадали два человека.
В Костанае произошла стрельба в спорткомплексе «Трудовые резервы», сообщает корреспондент Alau.kz.
Случилось это вечером 16 января. Как сообщают очевидцы, отношения между собой выясняли два спортсмена.
В результате происшествия, стрелявший травмировал двух человек, рассказывают очевидцы. Одному пострадавшему стрелявший попал в плечо, другому — в голову.
По факту хулиганских действий 19-летнего жителя города Костаная полицией проводится досудебное расследование.
«Подозреваемый задержан. Орудие преступление – травматический пистолет «Оса» изъят. Назначены экспертизы. Проводятся необходимые следственные мероприятия для установления обстоятельств происшествия», — сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области.
Фото globalsib.com
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