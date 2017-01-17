Топ политических причесок
17 января 2017, 10:59
Многие политики нашего времени, уделяют много времени своим прическам. Но есть и такие, прически которых повергают просто в шок.
Бывший мэр Лондона Борис Джонсон
Margaret Beckett британский государственный деятель, депутат Палаты общин по всей видимости любит прятать голову в песок в прямом смысле
Над попытками Александра Лукашенко прикрыть лысину не смеялся только ленивый...
Анна Герман любит шик и блеск, однако с головой разобраться не может никак
Модный Ким Чен Ын.
Людмила Зайцева и Любовь Слиска
Депутат-единоросс Баранова Нина Александровна
Без прически Дональда Трампа ныне никуда. Это любимая "игрушка" миллиона пользователей, которые создают все время новые и новые мемы на эту тему
Татьяна Бахтеева, сестра Рената Ахметова и доктор медицинских наук, генеральный директор ДОКТМО; ВР Украины, председатель Комитета по вопросам охраны здоровья, член фракции Партии регионов завела себе в волосах какого-то осьминога
Елена Борисовна Мизулина – парламентарий, получивший известность в последние годы благодаря ряду громких и неоднозначных законодательных инициатив. Мадам молодится, создавая себе прически школьниц с косичками и булавочками. А ей ведь уже 62...
Валентина Петренко — член комитета Совета Федерации по социальной политике, член Совета Федерации от правительства республики Хакасия, член партии «Единая Россия» и доктор педагогических наук.
Гульвира Доненбаева - начальник управления миграционной полиции департамента внутренних дел (г. Астана)
Источник: Fishki.net
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