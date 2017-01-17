Топ политических причесок

Бывший мэр Лондона Борис

Джонсон

Сенатор и глава комитета Липецкой области по делам женщин семьи и демографии Ираида Тихонова напоминает волшебницу из мультфильма "Русалочка" не только прической, но и макияжем.

Сенатор и глава комитета Липецкой области по делам женщин семьи и демографии Ираида Тихонова напоминает волшебницу из мультфильма "Русалочка" не только прической, но и макияжем.

Margaret Beckett британский государственный деятель, депутат Палаты общин по всей видимости любит прятать голову в песок в прямом смысле

Над попытками Александра Лукашенко прикрыть лысину не смеялся только ленивый...

Над попытками Александра Лукашенко прикрыть лысину не смеялся только ленивый...

Анна Герман любит шик и блеск, однако с головой разобраться не может никак

Людмила Зайцева и Любовь Слиска

Депутат-единоросс Баранова Нина Александровна

Без прически Дональда Трампа ныне никуда. Это любимая "игрушка" миллиона пользователей, которые создают все время новые и новые мемы на эту тему