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Новости за сегодня

Топ политических причесок

17 января 2017, 10:59

Многие политики нашего времени, уделяют много времени своим прическам. Но есть и такие, прически которых повергают просто в шок.


Бывший мэр Лондона Борис Джонсон



Margaret Beckett британский государственный деятель, депутат Палаты общин по всей видимости любит прятать голову в песок в прямом смысле



Сенатор и глава комитета Липецкой области по делам женщин семьи и демографии Ираида Тихонова напоминает волшебницу из мультфильма "Русалочка" не только прической, но и макияжем.



Над попытками Александра Лукашенко прикрыть лысину не смеялся только ленивый...



Анна Герман любит шик и блеск, однако с головой разобраться не может никак



Модный Ким Чен Ын.



Людмила Зайцева и Любовь Слиска



Депутат-единоросс Баранова Нина Александровна





Без прически Дональда Трампа ныне никуда. Это любимая "игрушка" миллиона пользователей, которые создают все время новые и новые мемы на эту тему





Татьяна Бахтеева, сестра Рената Ахметова и доктор медицинских наук, генеральный директор ДОКТМО; ВР Украины, председатель Комитета по вопросам охраны здоровья, член фракции Партии регионов завела себе в волосах какого-то осьминога



Елена Борисовна Мизулина – парламентарий, получивший известность в последние годы благодаря ряду громких и неоднозначных законодательных инициатив. Мадам молодится, создавая себе прически школьниц с косичками и булавочками. А ей ведь уже 62...



Валентина Петренко — член комитета Совета Федерации по социальной политике, член Совета Федерации от правительства республики Хакасия, член партии «Единая Россия» и доктор педагогических наук.





Гульвира Доненбаева - начальник управления миграционной полиции департамента внутренних дел (г. Астана)



Источник: Fishki.net


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