ЖКХ: демонтаж рухнувшего Иртышского моста соответствует требованиям безопасности
17 января 2017, 11:03
Ранее видео обсуждалось в социальных сетях, где люди были обеспокоены безопасностью людей, трудящихся на реконструируемом объекте.
Заказчики реконструкции переправы сообщили, что обрушение многотонных кусков моста в реку является обычной практикой, а все проводимые работы соответствуют требованиям безопасности, передает корреспондент YK-news.kz.
Напомним, ранее в городских интернет-сообществах распространили видеозапись под названием «демонтаж Иртышского моста». На опубликованных кадрах показано, как сидящий на краю конструкции работник пытается «отрезать» свисающую часть моста. Вскоре многотонный кусок падает в реку, а гигантский всплеск воды накрывает строителей. Ролик вызвал большое удивление у пользователей Сети. Особенно народ обеспокоился безопасностью людей, трудящихся на реконструируемом объекте.
В городском отделе ЖКХ, который является заказчиком проекта, поспешили успокоить горожан.
— Мы ее роняем (часть моста, — прим. авт.), снизу стоит кран, который эту часть цепляет тросом и вытаскивает из воды, — сообщил начальник городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аскар Жаксылыков. — Я видел эту видеозапись, она была сделана еще в декабре. Все работы безопасны.
Отметим, что внимание горожан к реконструкции моста особенно усилилось после того, как на стройке произошло ЧП. 24 ноября 2016 года во время демонтажа старой конструкции внезапно обрушилась часть моста. Во время инцидента пострадал сотрудник ТОО «Мостостроительный отряд № 25». Позже, прокуратура ВКО установила, что пострадавший рабочий получил травмы по вине работодателя. Строители работали без предохранительных поясов и страховочных канатов, не были оснащены специальной обувью и одеждой, электроинструменты не подвергались поверке. Кроме того, демонтаж производился без наряда-допуска на работы повышенной опасности.
Артур Власов
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