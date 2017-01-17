Глава МВД рассказал, как будет обеспечиваться безопасность на Универсиаде

О подготовке к Универсиаде в плане обеспечения безопасности на заседании Правительства РК рассказал министр внутренних дел Калмуханбет Касымов , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«В рамках мер по обеспечению безопасности правопорядка в период подготовки и проведения Универсиады реализуется комплекс мероприятий. Для решения организационных вопросов создан оперативный штаб из числа представителей специальных, правоохранительных и заинтересованных госорганов, которые будут располагаться на территории атлетической деревни. На других объектах Универсиады с 20 января будут развернуты вспомогательные пункты управления», - сказал он.





По его словам, в целях предотвращения возможных угроз терроризма и экстремизма 9 объектам Универсиады придан статус уязвимых в террористическом отношении.





«Организовано обследование объектов на наличие радиоактивных, химических веществ, а также соблюдения правил противопожарной безопасности, созданы условия для бесперебойной работы систем досмотрового оборудования и специальных средств. Установлено 96 арочных и 27 ренгтенотелевизионных установок, введены в действие системы видеонаблюдения, насчитывающие свыше 2 тысяч камер, из них 182 с выводом на центр оперативного управления», - перечислил глава ведомства.





Как отметил К.Касымов, на ряде объектов Универсиады проведены тестовые мероприятия с большим количеством участников, отработаны вопросы расстановки сил и средств, организации досмотра, обеспечения безопасности. Доставка участников с атлетической деревни до спортивных объектов и обратно будет осуществляться под сопровождением экипажей дорожно-патрульной полиции. Министр добавил, что в настоящее время в Алматы и Алматинской области в целях оздоровления криминогенной обстановки проводится оперативно-профилактические мероприятия.





«Кроме того, реализуются следующие меры - уже с 20 января запускаем отдел полиции, расположенный непосредственно на территории атлетической деревни с рабочим местом на 50 сотрудников. В обеспечении безопасности Универсиады примут участие 7,5 тысяч сотрудников, это 4 700 полицейских, 1 000 военнослужащих и 1400 - министерства обороны, а также привлекаем 150 кинологов с собаками и взрывотехников. С ними проведены спецкурсы по подготовке навыков выявления деструктивных сил, а также проведения досмотра. Для обеспечения пожарной безопасности сформирована спецгруппа лиц и средств численностью 600 сотрудников, выделено 63 единицы техники и 4 вертолета, полностью решены вопросы организации питании, размещения и обогрева всего задействованного лицсостава», - сообщил он.





В то же время, по его данным, с 23 января в обеспечении охраны правопорядка наиболее криминогенных участков города Алматы задействуют порядка 4 тысяч работников частных охранных структур.





«Для упрощения прохождения миграционных процедур организуются посты миграционной полиции по месту проживания иностранных гостей и участников. Охрана правопорядка в этих гостиницах также будет обеспечиваться органами внутренних дел. С 27 января к действующим 10 экологическим постам на въездах в Алматы дополнительно выставляются 9 блокпостов. Со следующей недели приступаем к охране церемонии зажжения огня и этапам эстафеты во всех областных центрах», - заключил К.Касымов.





Автор: Ксения Давыдова, Астана