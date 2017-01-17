На финансирование развития бизнеса в РК нет длинных денег
17 января 2017, 11:15
За три года удельный вес займов, направленных на приобретение оборотных средств, вырос с 26 до 32%.
Тренды рынка банковских кредитов: потребительский сегмент сжимается, ипотека стагнирует, на финансирование развития бизнеса нет длинных денег. Основная ниша роста по целевому использованию кредитов - операционная деятельность устойчивых компаний, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Finprom.kz.
За три года удельный вес займов, направленных на приобретение оборотных средств, вырос с 26 до 32%.
Текущая деятельность компаний на данный момент - наиболее интересное направление для кредиторов. За год, ноябрь 2015-2016, в этом целевом сегменте ссудный портфель вырос на 9%, с 3,8 до 4,2 триллиона тенге. По более длинным позициям кредитования бизнеса банкиры взяли паузу. Объем целевых займов на новое строительство и реконструкцию сократился на 3%, на приобретение основных фондов - прирост всего в 2%.
В рознице наблюдается отток кредитных ресурсов. Объем займов на потребительские цели населения сократился на 4% - с 2,6 до 2,5 триллиона тенге. Ипотека показала небольшой рост в 2,2%, но удельный вес в ссудном портфеле сократился до 8,1%.
На конец ноября портфель банковских займов экономике (без учета межбанковского кредитования) составил 12,8 триллиона тенге. Годовой рост относительно 2015 года более оптимистичный - в 4%, но далек от темпов 2012-2013, когда прирост превышал 10%-е значение.
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