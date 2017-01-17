Тенге остается подвижным из-за смены настроений на нефтяном рынке
17 января 2017, 11:29
Казахстанский тенге провел довольно волатильную неделю в паре с долларом США.
По итогам пяти торговых дней с окончанием 13 января тенге снизился на 0,5%. Средневзвешенный курс доллара США во вторник, 17 января, составляет 333,27 тенге. Пара доллар/тенге остается подвижной из-за постоянной смены настроений на нефтяном рынке и, соответственно, перепадов активности в самой нефти, сообщает Zakon.kz.
По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 333 тенге за доллар США, максимальный - 333,50 тенге. Объем торгов по доллару составил 22 млн долларов. Число сделок по операциям с валютой - 62.
По прогнозам старшего аналитика Альпари Анны Бодровой, наступившая неделя также будет активной для тенге – инвесторы ждут встречи специального комитета ОПЕК в предстоящие выходные. В ожидании новостей рынком могут управлять как слухи, так и лишняя нервозность. Баррель североморской нефти Brent стоит в понедельник $55,42 (-0,05%). Третья неделя января для сырья пройдет в границах отметок $54,45-56,50.
"Тенге, как и почти любая сырьевая валюта, чувствует себя довольно устойчиво ввиду текущих цен на энергоносители и всеобщего ожидания положительных новостей о сокращении странами-нефтепроизводителями суточной добычи черного золота", - отметила аналитик.
По ее словам, ожидания на новую неделю умеренные. Доллар США проторгуется в пределах отметок 332-334 тенге, евро останется в границах 352,80-355,0 тенге.
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