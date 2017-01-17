Адвокат Утебеков: Нужно приостановить действие поправок и спросить у народа, чего хочет он

Приостановить норму о регистрации по месту жительства предложил адвокат Джохар Утебеков в ходе заседания дискуссионного клуба в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, сейчас это «самый разумный способ» для снятия социального напряжения в обществе.

«Причина, почему полиция до сих пор не может нормально прокомментировать этот закон (прим. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму) заключается в том, что у нас есть большие противоречия между самим законом «О миграции населения» и подзаконными актами, правилами регистрации населения и стандартами, - сказал Утебеков. - Регистрация долго контролировалась подзаконными актами, сейчас вышла на уровень закона. На мой взгляд, все должно регулироваться на уровне самого закона. Я считаю, что нам нужен кардинально новый закон о миграции населения, а к вопросу его разработки нужно подойти с привлечением широких кругов общественности, экспертов, правозащитников, специалистов в области регистрации населения, использовать самый передовой, международный опыт».

Он отметил, что закон написан крайне небрежно «суровой, тяжелой юридической техникой». Юристы до сих пор не могут прийти к его пониманию. В миграционной полиции и ЦОНах складывается разная практика.

Более того, адвокат сделал вывод - закон был принят келейно, тихо и без привлечения общественности. Именно поэтому, по его мнению, он стал провальным, а полиция и государственные органы не были готовы к его последствиям.

«Весь январь мы наблюдаем достаточно комичную картину, - продолжил Утебеков. - Выступают представители МВД уже самых высоких рангов, доходит до того, что днем выступает один представитель полиции, к вечеру его уже опровергает другой. У них ушло длительное время на понимание, что за закон».

«Нужно приостановить действие этих поправок и разработать новый закон с новым подходом к миграционному законодательству и, самое главное, спросить надо у народа, а чего хочет он». - резюмировал адвокат.

При этом он отметил работу ЦОНов:

«Они сделали все возможное, их, понятно, тоже никто в известность не ставил о принятом законе, и ориентироваться пришлось на ходу. На мой взгляд, вину должны разделить с парламентариями и полицией, АО «Национальные информационные технологии», поскольку в свое время, если бы прошла временная регистрация, появилась бы возможность проводить ее онлайн, может и очередей не было».

Он также обратил внимание, что по официальным сводкам МВД больше половины людей пришли в ЦОНы за постоянной регистрацией, а не временной.

«Это удивительно. Ведь постоянная регистрация есть в электронном доступе на сайте электронного правительства, но народ все равно пришел в ЦОНы. Это говорит о том, что население низко информировано и вовлечено в работу е-gov. Нельзя наверное отрицать и того, что население слабо компьютеризировано, и имеет низкий выход в интернет. Но поскольку тут две стороны - арендатор и арендодатель, то в случае если у кого-то нет ЕЦП, им обоим придется идти в ЦОН. Надо решать, как упрощать процедуру получения ЕЦП и временной регистрации» - подытожил Джохар Утебеков.

Татьяна Ковалева