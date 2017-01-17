Казахстан готов к проведению 28 Всемирной зимней Универсиады

Спортивные, транспортные и общественные объекты, а также городские службы полностью готовы к проведению Универсиады-2017 в Алматы. Об этом стало известно в ходе заседания Правительства РК, посвященного ходу подготовки к мероприятию , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы кабмина primeminister.kz.





Аким Алматы Бауыржан Байбек доложил, что на сегодняшний день из заявленных 60 стран, 57 завершили аккредитацию, что само по себе является рекордным показателем для зимних Универсиад. Для 45 стран обеспечивается безвизовый въезд, остальные 12 команд будут получать визы в упрощенном виде.





Что касается инфраструктуры, то все новые объекты введены в эксплуатацию, завершена модернизация имеющихся объектов, осталось лишь небольшая работа по визуальному оформлению. Кроме того, ведется целенаправленная работа по улучшению сервиса как в атлетической деревне, так в и сфере услуг города.





100% готовность деревни будет обеспечена к 20 января. Первый заезд участников состоится 23 января - это команды Казахстана и Канады. Основной пик заездов ожидается 26 января, когда прибудут более 700 атлетов из 24 стран. Всего ожидается приезд 2200 атлетов и более 1000 сопровождающих гостей - это тренера, врачи, официальные представители.





С 25 по 29 января в атлетической деревне пройдут приветственные церемонии для заезжающих команд. Мэром атлетической деревни стал олимпийский чемпион Серик Сапиев.





В преддверии Универсиады значительно улучшены оформление и сервис аэропорта, а также вокзалов Алматы. Несколько раз были проведены инспекции этих объектов на предмет повышения качества оказания услуг, внутреннего интерьера, антитеррористической и санитарной безопасности. Все проблемные вопросы решены. 100% готовность будет обеспечена к 20 января. Аналогичная работа проведена с субъектами общепита и гостиницами.





Помимо этого, подготовлены туристические карты Алматы, Универсиады, а также ресторанные путеводители.





Что касается готовности служб города. Создан городской оперативный штаб, который будет работать круглосуточно, с прошлой недели работает Call-центр, где можно получить всю информацию по Универсиаде.





Напомним, Всемирная зимняя Универсиада пройдет с 29 января по 8 февраля в Алматы. На предстоящих соревнованиях планируется участие более 2000 спортсменов из 60 стран мира. Будет разыграно 86 комплектов медалей по 12 видам спорта.



