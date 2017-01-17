Акима Астаны просят решить вопрос с дымом от ТЭЦ, которым окутан весь город
17 января 2017, 11:41
Я конечно понимаю, что акима уже достали различными "проблемками", но считаю, что сегодняшняя проблема отнюдь не маленькая - написал пользователь ФБ.
Астанчане уже жаловались на смог, который на самом деле оказался дымом от ТЭЦ, теперь они обращаться к акиму города Асету Исекешеву по возможности решить этот вопрос. Неравнодушные горожане пишут в группу "Астана - Что? где? Когда?" в Facebook, передает Zakon.kz
"Я конечно понимаю, что акима уже достали различными "проблемками", но считаю, что сегодняшняя проблема отнюдь не маленькая.
Проснулся с головной болью, когда вышел на улицу понял откуда она. На улице дичайший смог, такого еще не видел, вонь страшная стоит и режет глаза.
Думаю стоит разобраться откуда это все? Если ситуация так резко ухудшилась, то вероятно произошло какое-то ЧП? Быть может фильтры на ТЭЦ отказали или просто аварийный выброс, но так быть не должно", - написал пользователь Pavel Andreev и добавил фото "смога".
Фото: из ФБ группы
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