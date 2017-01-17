Акима Астаны просят решить вопрос с дымом от ТЭЦ, которым окутан весь город

Я конечно понимаю, что акима уже достали различными "проблемками", но считаю, что сегодняшняя проблема отнюдь не маленькая - написал пользователь ФБ.





"Я конечно понимаю, что акима уже достали различными "проблемками", но считаю, что сегодняшняя проблема отнюдь не маленькая.

Проснулся с головной болью, когда вышел на улицу понял откуда она. На улице дичайший смог, такого еще не видел, вонь страшная стоит и режет глаза.

Думаю стоит разобраться откуда это все? Если ситуация так резко ухудшилась, то вероятно произошло какое-то ЧП? Быть может фильтры на ТЭЦ отказали или просто аварийный выброс, но так быть не должно", - написал пользователь Pavel Andreev и добавил фото "смога".

















Фото: из ФБ группы



