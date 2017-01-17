Кыргызгидромет объяснил причины продолжительного тумана в Бишкеке

По прогнозам туман продержится в ближайшую ночь и в течение завтрашнего дня с ухудшением видимости до 200-300 метров.

Агентство по гидрометеорологии при МЧС объяснило, что продолжительный туман в Бишкеке и по республике − нормальное явление для периода с ноября по март. Об этом сообщила заведующая отделом метеорологических прогнозов Махбуба Касымова, передает K-News





«Обычно туманы наблюдаются в ночное время из-за низкой температуры. Вчера в Бишкеке максимальная температура не поднималась выше -5 градусов, из-за высокого давления, сильной влажности в 70-90% и слабого ветра уже несколько дней днем держится туман. Обычно днем солнце нагревает температуру, начинается смещение воздушной массы, которую ветер перемещает, вследствие чего туман рассеивается. Три-пять туманных дней в году – это нормальное явление», – сказала Махбуба Касымова.





Отмечено, что по прогнозам туман продержится в ближайшую ночь и в течение завтрашнего дня с ухудшением видимости до 200-300 метров.



