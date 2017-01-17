Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

Кыргызгидромет объяснил причины продолжительного тумана в Бишкеке

17 января 2017, 11:41

По прогнозам туман продержится в ближайшую ночь и в течение завтрашнего дня с ухудшением видимости до 200-300 метров.


Агентство по гидрометеорологии при МЧС объяснило, что продолжительный туман в Бишкеке и по республике − нормальное явление для периода с ноября по март. Об этом сообщила заведующая отделом метеорологических прогнозов Махбуба Касымова, передает K-News.

«Обычно туманы наблюдаются в ночное время из-за низкой температуры. Вчера в Бишкеке максимальная температура не поднималась выше -5 градусов, из-за высокого давления, сильной влажности в 70-90% и слабого ветра уже несколько дней днем держится туман. Обычно днем солнце нагревает температуру, начинается смещение воздушной массы, которую ветер перемещает, вследствие чего туман рассеивается. Три-пять туманных дней в году – это нормальное явление», – сказала Махбуба Касымова.

Отмечено, что по прогнозам туман продержится в ближайшую ночь и в течение завтрашнего дня с ухудшением видимости до 200-300 метров.

Фото: knews.kg

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также