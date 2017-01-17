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Новости за сегодня

МИР РК: Транспортная структура Алматы готова принять участников и гостей Универсиады

 

На заседании Правительства РК вице-министр по инвестициям и развитию Альберт Рау проинформировал об итогах проверки готовности международного аэропорта Алматы к Универсиаде, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, инспекторская проверка готовности международного аэропорта Алматы была проведена специалистами гражданской авиации совместно с коллегами из таможенного комитета и сотрудниками пограничной службы.

В среднем пассажиропоток составляет 360 тысяч пассажиров в месяц. «Пик в августе месяце достигает почти 600 (тысяч), поэтому запас есть», - указал спикер. При этом А.Рау отметил, что были сделаны подсчеты - на паспортном контроле в аэропорту на одного пассажира уходит одна минута.

«В среднем хронометраж показал до одной минуты на обслуживание одного пассажира. Пограничный контроль будет осуществляться через 42 кабины паспортного контроля и также отдельно по VIP-входам. Таким образом, готовность аэропорта - полностью готов», - проинформировал он.

Касательно ж/д транспорта, по его словам, по узлу Алматы курсирует 30 пар пассажирских поездов.

«Также есть сезонное снижение по сравнению со среднегодовым на 40%. Работа проведена, поэтому также готовность полностью есть. Таким образом, действующая транспортная структура полностью обеспечит необходимое комфортное обслуживание гостей и участников Универсиады», - подытожил вице-министр.

 

Ксения Давыдова

17 января 2017, 11:40
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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