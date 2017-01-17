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На строительной площадке "Экспо - 2017" погиб рабочий

17 января 2017, 11:53

По данному факту ведется расследование.


На территории стройки объектов "Экспо - 2017" в Астане погиб рабочий, передает корреспондент Zakon.kz.

В пресс-службе ДВД Астаны в ответ на официальный запрос сообщили, что несчастный случай произошел 14 января. Инцидент произошел примерно в 11.45 часов.

Известно, что в результате несчастного случая погиб рабочий, 1993 г.р.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 156 УК РК - Нарушение правил охраны труда. Назначен ряд экспертиз, ведется расследование. Другие детали в интересах следствия не разглашаются.

В сентябре 2015 года на стройке "Экспо - 2017" разбился рабочий.

16 ноября 2016 года на территории Международной специализированной выставки произошло обрушение декоративной мостовой конструкции, которая была расположена между двумя павильонами – С1 и С2. Позже экспертиза показала, что обрушение произошло из-за ошибки в проекте конструкции. Сообщалось, что в результате ЧП травму ноги получил один рабочий. Однако в пресс-службе "Астана ЭКСПО — 2017" утверждали, что рабочий подвернул ногу в другом месте и просто обратился в врачам, прибывшим на место обрушения конструкции.

Ирина Капитанова
фото: Alau.kz

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