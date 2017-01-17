Использование дронов будет ограничено на время проведения Универсиады-2017

Во время проведения мероприятий и соревнований Универсиады использование беспилотных летательных аппаратов на спортивных объектах будет жестко регламентироваться, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ГФ «Дирекция по подготовке и проведению 28-й Всемирной зимней Универсиады-2017 в г. Алматы».

Как пояснили в Дирекции, для того, чтобы получить разрешение на использование дронов необходимо согласовать данную процедуру с акиматом Алматы, Комитетом Национальной Безопасности и Службой государственной охраны. После согласования с перечисленными органами, нужно будет уведомить об использовании дронов пресс-службу Дирекции.

«Советуем представителям СМИ для скорейшего рассмотрения и получения согласования в официальном письме указывать точные сроки использования дронов на объектах, с просьбой рассмотреть вашу заявку в кратчайшие сроки», - сообщили в Дирекции Универсиады.

Для согласования с инстанциями представители СМИ составляют официальное письмо, в котором указывается дата, время, количество и спортивный объект на котором планируют использовать дроны. В приложении к письму нужно предоставить все технические характеристики и спецификации дрона (высота подъема, радиус облета, время работы от батареи и др.). Также предоставляются паспортные данные лица, который будет управлять дроном во время его работы.