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Новости за сегодня

Журналистам запретили записывать судебное заседание по делу Бигельды Габдуллина

 

Главное судебное разбирательство по делу экс-руководителя изданий «Central Asia Monitor» и «Radiotochka.kz» Бигельды Габдуллина началось в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Баглан Идрисов запретил журналистам проводить аудио, видео и фотофиксацию заседаний, однако из зала суда удалиться СМИ не попросил.

«Поскольку часть участников процесса ходатайствовала об ограничении применения фото и видеосъемки и аудиозаписи в ходе главного судебного разбирательства суд постановил - ограничить представителям СМИ применение фото, видео и звукозаписи в ходе судебного заседания. Вместе с тем разъяснить представителям СМИ, что они могут присутствовать в судебном заседании и при этом вправе применить видео и звукозапись только при оглашении приговора или постановлении суда принятого по данному делу» - зачитал постановление по ходатайству судья.

Запрет на фиксацию инициировали прокурор Айтжанов и представители потерпевшей стороны.

«Я считаю, что в отдельных частях заседания, с учетом гласности СМИ могут участвовать только в отдельных моментах, таких как оглашение приговора, прения. Участие их в других частях может помешать самому процессу» - разъяснил свою позицию представитель государственного обвинения Айтжанов.

Между тем подсудимый Бигельды Габдуллин сказал, что не против участия СМИ в процессе, а также аудио, видео и фотофиксации.

 

Татьяна Ковалева

 

17 января 2017, 11:57
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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