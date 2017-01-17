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В Алматы более тысячи домов остались без тепла из-за ДТП

17 января 2017, 12:02

Подача тепла возобновлена.


Накануне вечером неосторожный водитель, совершив ДТП, оставил жителей Алматы без газоснабжения и тепла при минусовой температуре, передает Zakon.kz со ссылкой на АО "КазТрансГаз Аймак".

В сообщении отмечается, что вследствие повреждения газопровода по причине ДТП на улице Кабанбай батыра угол улицы Яблочной, в Медеуском районе города Алматы были отключены от газоснабжения 40 ШГРП (шкафные газорегуляторные пункты) и 1127 вводов жилых домов в квадрате улиц Кастеева-Яблочная-Диваева-Карасай батыра- Кабанбай батыра-ВОАД.

Виновник ДТП с места происшествия скрылся.

В этот же день на участке были проведены ремонтно-восстановительные и пуско-наладочные работы, восстановлено газоснабжение. Все работы были произведены в оперативном режиме в вечернее время и до поздней ночи. Задействованы 6 бригад специалистов газовой службы города и 5 единиц спецтехники, после чего для повторного пуска газа произведен обход жилых домов.

Очевидцев ДТП просят оказать содействие и предоставить любую имеющуюся информацию по данному инциденту по номеру: 8727 2530207.

Фото: соцсети

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