В Алматы более тысячи домов остались без тепла из-за ДТП

В сообщении отмечается, что вследствие повреждения газопровода по причине ДТП на улице Кабанбай батыра угол улицы Яблочной, в Медеуском районе города Алматы были отключены от газоснабжения 40 ШГРП (шкафные газорегуляторные пункты) и 1127 вводов жилых домов в квадрате улиц Кастеева-Яблочная-Диваева-Карасай батыра- Кабанбай батыра-ВОАД.





Виновник ДТП с места происшествия скрылся.





В этот же день на участке были проведены ремонтно-восстановительные и пуско-наладочные работы, восстановлено газоснабжение. Все работы были произведены в оперативном режиме в вечернее время и до поздней ночи. Задействованы 6 бригад специалистов газовой службы города и 5 единиц спецтехники, после чего для повторного пуска газа произведен обход жилых домов.





Очевидцев ДТП просят оказать содействие и предоставить любую имеющуюся информацию по данному инциденту по номеру: 8727 2530207.



