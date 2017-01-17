 
Преимущественно ясно
-16°

Астана

Преимущественно ясно

Вероятность осадков: 4%

Влажность: 75%

Давление: 746 мм рт. ст.

Ветер: северный, 0.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

332.00

17 января 

Курс НБРК

332.68

-0.57

АЛМАТЫ

Покупка

331.20

Продажа

332.00

АСТАНА

Покупка

331.50

Продажа

332.20

Подробнее
355.50

17 января 

Курс НБРК

355.17

+ 2.22

АЛМАТЫ

Покупка

353.50

Продажа

355.50

АСТАНА

Покупка

354.00

Продажа

355.00

Подробнее
Новости за сегодня

Размер выплат победителям Универсиады озвучил министр культуры и спорта

 

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы на заседании правительства озвучил размер выплат победителям Универсиады.

Напомним, 28-я Всемирная зимняя Универсиада 2017 года пройдет в Алматы с 29 января по 8 февраля. В программу зимней Универсиады вошли 12 видов спорта. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 2 тысяч спортсменов.

«Хорошим стимулом для успешного выступления является решение правительства об установлении единовременных выплат победителям и призерам летних и зимних Всемирных Универсиад. За первое место — 4,9 миллионов тенге, второе место — 3,3 миллиона тенге и третье место — 1,6 миллионов тенге», — сказал Мухамедиулы.

Аналогичные суммы премиальных предусмотрены для тренеров победителей и призеров Универсиады, отметил министр.

 

 

17 января 2017, 12:00
Источник, интернет-ресурс: Sputnik

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код