В центре международного внимания

В 2017 году в Казахстане состоится ряд важных событий, среди которых особо следует выделить проведение экспертного форума по проблемным вопросам ЕАЭС.

- В этом году планируем отдельно провести встречу казахстанских, российских, кыргызских и белорусских экспертов, и у нас еще планируется проведение казахстанско-российского экспертного форума, такие прогнозы озвучил директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Ерлан Карин, выступая в Казмедиацентре с обзором важнейших событий в регионе в текущем году.

В 2017 году состоится ряд других важных международных встреч.

- Казахстан в этом году будет находиться в фокусе международного внимания. Это и членство в Совете безопасности ООН, и проведение ряда значимых мероприятий, таких, как Универсиада-2017, также ожидается, что в Казахстане пройдет ряд международных встреч саммит ШОС, Каспийский саммит. Этот год будет важным, так как исполняется 25 лет инициативе по созыву Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Учитывая все эти события, по нашему мнению, этот год будет важен по повышению субъектности не только Казахстана, но и всего центрально-азиатского региона в плане активного вовлечения в региональные международные процессы, и в авангарде этого процесса, конечно, будет находиться Казахстан, рассказал директор КИСИ.

По словам Е. Карина, в 2017 году прогнозируется рост населения Центральной Азии до 70 млн человек. При этом около 45 процентов населения получат доступ к Интернету и социальным сетям. В этом году, помимо того, что большой процент населения будет обладать доступом в Интернет, ожидается, что в ряде стран Центральной Азии будут еще масштабнее и интенсивнее реализовываться различные проекты по расширению коммуникаций и доступа граждан к услугам государства, правительства в цифровом формате.

2017 год будет характеризоваться продолжающимся ростом китайских инвестиций в Центральную Азию. В Казахстане начнется реализация очередных 12 инвестиционных проектов из общего числа совместных казахстанско-китайских проектов. Это строительство газопровода «Центральная Азия Китай» с Туркменистаном, модернизация Бишкекской ТЭЦ, альтернативная дорога «Север Юг Кыргызстана» и другие.

Соб. инф.