Разработать механизм возвращения средств

Н. Нурсапинов,

судья Катон-Карагайского районного суда ВКО

Проблема возврата государственных средств, затраченных на учебу, отчисленными студентами на сегодня является актуальной, однако вопрос возврата данных средств государству законодательно еще не урегулирован.

По информации Счетного Комитета РК по контролю за исполнением республиканского бюджета в сфере высшего образования, в течение 2015 года 366 студентов были отчислены за неуспеваемость, нарушение дисциплины и по собственному желанию. На их обучение государством было затрачено 938,9 миллионов тенге. При этом на законодательном уровне не предусмотрена ответственность отчисленных студентов за возврат государственных средств, потраченных на их обучение, что приводит к неэффективному их использованию.

Согласно ч. 4 ст. 188 Бюджетного кодекса Республики Казахстан бюджетное кредитование граждан РК осуществляется через поверенных (агентов). Поверенным (агентом) является АО «Финансовый центр».

Погашение заемщиком кредита начинается не позднее чем через шесть месяцев после окончания высшего учебного заведения. Платежи осуществляются с периодичностью не реже двух раз в год, в соответствии с графиком погашения или досрочно в республиканский бюджет через АО «Финансовый центр, Департамент мониторинга образовательных кредитов и трудоустройства молодых специалистов, где можно получить интересующую информацию о сумме задолженности, графиках оплаты и т.д.

АО «Финансовый центр» проводит также работу по принудительному взысканию задолженности по кредитам в соответствии со ст. 8 Гражданского процессуального кодекса РК, в суды направляются исковые заявления в отношении заемщиков (поручителей), имеющих непогашенную и просроченную задолженность по кредитам и уклоняющихся от ее погашения в добровольном порядке.

Привлечение должников к ответственности производится по требованию кредитора на основании ст. 349 Гражданского кодекса РК за неисполнение или исполнение ненадлежащим образом договорных обязательств. При этом надлежащим исполнением обязанности со стороны заемщиков будет считаться не только ее исполнение к общему сроку, но и с соблюдением установленных сторонами промежуточных сроков (оплата по графику).

Вместе с тем ст. 195 Бюджетного кодекса установлено, что на требования кредиторов по бюджетным кредитам исковая давность не распространяется.

В случае нарушения заемщиками сроков, установленных для возврата очередной части предмета займа, АО «Финансовый центр» как заимодатель имеет право обратиться с исковым требованием о досрочном возврате всей оставшейся части предмета займа (ст. 722 ГК).

Однако в случае разрешения спора в судебном порядке и вынесения судом решения о взыскании долга в пользу истца для ответчика (заемщика) наступают отрицательные последствия: истец просит суд взыскать с ответчиков также законную неустойку за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств (ст. ст. 295, 298 ГК), исчисляемую, исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка, издержки, связанные с производством по делу, и государственную пошлину, от уплаты которых истец освобожден и которые взыскиваются с ответчиков полностью или пропорционально удовлетворенной части иска, что влечет за собой такие меры принудительного исполнения, как наложение ареста и изъятие имущества должника, временное ограничение на выезд должника и т.д.

Следовательно, наиболее целесообразным для заемщиков является добровольное погашение долга, то есть добросовестное исполнение принятых на себя обязательств по кредитному договору.

Заемщик использует средства бюджетного кредита исключительно на цели, предусмотренные кредитным договором, в соответствии с бюджетной программой и бюджетным законодательством РК.

В случае нецелевого использования, а также непогашения, несвоевременного погашения бюджетного кредита заемщик несет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан и условиями кредитного договора. Кредитором или поверенным (агентом) осуществляется контроль и мониторинг за использованием бюджетного кредита по целевому назначению и наличием обеспечения исполнения обязательств по нему. При выявлении фактов использования бюджетного кредита не по целевому назначению кредитор или поверенный (агент) взыскивает с заемщика неправомерно использованную сумму кредита с взиманием штрафа в размере, установленном в кредитном договоре.

Несмотря на это, некоторые выпускники, обучавшиеся за счет государства, в последующем выражают отказ от работы в сельских и иных населенных пунктах, что также влечет за собой возмещение государству потраченных средств.

Таким образом, необходим четкий механизм и контроль процедуры возврата (возмещения) государству затраченных на обучение государственных средств, так как, к примеру, только за 2015 год государственные расходы, потраченные на обучение отчисленных студентов, составили почти один миллиард тенге, что привело к их неэффективному использованию.

В связи с этим считаю необходимым акцентировать внимание на том, что каждый обучаемый за счет государства должен четко понимать и осознавать свою ответственность перед государством за оказанные ему доверие и поддержку, вложенные в него силы и бюджетные средства, стремиться к получению новых знаний и умений с целью применения их в будущем на благо Республики Казахстан.