Участникам и гостям Универсиады-2017 будет обеспечено качественное медицинское обслуживание

В рамках подготовки и проведения 28-й Всемирной зимней Универсиады проведена работа по организации качественной, оперативной и своевременной медицинской помощи всем участникам. Об этом в ходе заседания Правительства РК доложила Министр здравоохранения и социального развития Тамара Дуйсенова.

К оказанию необходимой помощи подготовлены 215 машин скорой помощи (40 единиц санитарного автотранспорта будут дежурить на спортивных и неспортивных объектах). Дежурство бригад, оснащенных всем необходимым оборудованием и запасом лекарственных средств, будет вестись на всех спортивных объектах Универсиады. Кроме того, медицинские пункты будут организованы в местах проживания атлетов, в 6 гостиницах, на двух железнодорожных вокзалах, международном аэропорту и в «Медал Плаза» (место, где будет проходить награждение спортсменов).

Всего будет организовано 40 медицинских пунктов, в которых будут задействованы 229 сотрудников.

Как отметила Т.Дуйсенова, на базе Городских клинических больниц №4 и №7 построены вертолетные площадки, что позволит, при необходимости, обеспечить своевременную доставку пациентов и оказание специализированной помощи. Будет привлечено 149 медицинских работников, в том числе 11 врачей спасательных команд, прошедших обучение у иностранных специалистов.

Всего будут задействованы 8 многопрофильных стационаров, в которых обеспечен неснижаемый запас лекарственных средств, препаратов крови и его компонентов, кровезаменителей и изделий медицинского назначения.

Сотрудники, привлекаемые для работы в медицинских пунктах, а также волонтеры, обучены вопросам инфекционной безопасности и навыкам оказания неотложной доврачебной помощи.

Прием звонков в Call-центре и службе «103» на время проведения Универсиады будет вестись на трех языках (казахский, русский, английский). Кроме того, английскому языку обучены все задействованные сотрудники скорой медицинской помощи.

Напомним, 28-я Всемирная зимняя Универсиада пройдет в Алматы в период с 29 января по 8 февраля 2017 года. Участие в соревнованиях примут более 2000 спортсменов из 60 стран мира.