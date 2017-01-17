Национальный праздник США омрачен стрельбой
17 января 2017, 12:32
В результате инцидента пострадали, по меньшей мере, восемь человек, в том числе, пятеро подростков.
В американском Майами во время празднования национального праздника — Дня Мартина Лютера Кинга – прогремели выстрелы, сообщают Vesti.ru.
В результате инцидента пострадали, по меньшей мере, восемь человек, в том числе, пятеро подростков.
Стрельба была открыта в парке имени Мартина Лютера Кинга. По данным местной полиции, задержаны двое подозреваемых, передает ТАСС.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4839635-8645ef1faba4591d1d732b2169710bc5
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также