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Национальный праздник США омрачен стрельбой

17 января 2017, 12:32

В результате инцидента пострадали, по меньшей мере, восемь человек, в том числе, пятеро подростков.


В американском Майами во время празднования национального праздника — Дня Мартина Лютера Кинга – прогремели выстрелы, сообщают Vesti.ru.

В результате инцидента пострадали, по меньшей мере, восемь человек, в том числе, пятеро подростков.

Стрельба была открыта в парке имени Мартина Лютера Кинга. По данным местной полиции, задержаны двое подозреваемых, передает ТАСС.


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