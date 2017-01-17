Национальный праздник США омрачен стрельбой

В результате инцидента пострадали, по меньшей мере, восемь человек, в том числе, пятеро подростков.

В американском Майами во время празднования национального праздника — Дня Мартина Лютера Кинга – прогремели выстрелы, сообщают Vesti.ru





В результате инцидента пострадали, по меньшей мере, восемь человек, в том числе, пятеро подростков.





Стрельба была открыта в парке имени Мартина Лютера Кинга. По данным местной полиции, задержаны двое подозреваемых , передает ТАСС.



