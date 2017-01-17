Акын–импровизатор написал песню-плач по погибшим в результате авиакатастрофы
17 января 2017, 12:42
16 января турецкий грузовой самолет упал на дачи под Бишкеком.
Акын–импровизатор Асылбек Маратов написал жоктоо ыры (песня-плач) по погибшим в результате авиакатастрофы возле аэропорта Манас, сообщает K-News.
Напомним, в понедельник около 7.30 утра в селе Дача-Суу разбился грузовой лайнер Boeing 747. Самолет летел из Гонконга в Стамбул, запланировав дозаправку в Бишкеке. Причины крушения выясняются.
По последним данным, погибли 37 человек, 13 пострадали.
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