Жалоба в Facebook помогла привлечь к ответственности КСК за неубранный снег

В Астане с начала года к административной ответственности за нарушение правил благоустройства (неубранный снег, наледь, мусор и т. д.) привлечено 267 субъектов малого и среднего бизнеса на общую сумму 4 306 660 тенге, передает передает Zakon.kz со ссылкой на инспектора местной полицейской службы ДВД г. Астаны Ляззат Бисембаеву.





Так, к примеру, в социальной сети Facebook в общедоступной группе «Астана, хочу похвалить, пожаловаться» Светланой Омаровой была размещена информация: «Здравствуйте! Вот в таком состоянии отрезок улицы Бұқарбай батыра (ЖК Гранд Алатау). На снимках «запечатлена» тротуарная дорожка уложенная брусчаткой, по которой невозможно ходить, утром провожаясь ребенка в школу, приходиться идти гуськом в одну шеренгу... ».









Природоохранная полиция МПС ДВД г.Астаны отреагировала на публикацию и за несвоевременную уборку снега и наледи с прилегающей территории к ЖК «Гранд Алатау» по адресу ул. Желтоксан 2/2 к административной ответственности по статье 505 части 1 КоАП РК «Нарушение правил благоустройства…», привлекла КСПК «Гранд Алатау Миллениум». Штраф составил 30 МРП (68 070 тенге).





"Сотрудниками Местной полицейской службы ДВД Астаны на постоянной основе проводится мониторинг социальных сетей. Благодарим граждан за активное участие в обеспечении охраны общественного порядка и дорожной безопасности", - отметила Бисембаева.















