В Астане скоро появится свой Ботанический сад

Жители и гости столицы смогут посещать Ботанический сад круглый год.

Строительство Ботанического сада в Астане, начатое в 2016 году, будет завершено до конца 2017 года , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столицы.





Как сообщили в ГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Астаны», в Ботаническом саду будут осуществляться научные разработки, проводиться познавательные, учебно-просветительские, развлекательные, экологические и природоохранные мероприятия.





Здесь будут созданы экспозиции пищевых, технических, лекарственных, декоративных растений: это деревья, кустарники, лианы, травянистые растения, мох, лишайники.





Жители и гости столицы смогут посещать Ботанический сад круглый год. Располагаться сад будет на площади 100 га в границах проспекта Кабанбай батыра, улицы Туркестан, улиц № 24 и № 26.



