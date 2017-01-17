В Астане скоро появится свой Ботанический сад
17 января 2017, 12:48
Жители и гости столицы смогут посещать Ботанический сад круглый год.
Строительство Ботанического сада в Астане, начатое в 2016 году, будет завершено до конца 2017 года, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столицы.
Как сообщили в ГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Астаны», в Ботаническом саду будут осуществляться научные разработки, проводиться познавательные, учебно-просветительские, развлекательные, экологические и природоохранные мероприятия.
Здесь будут созданы экспозиции пищевых, технических, лекарственных, декоративных растений: это деревья, кустарники, лианы, травянистые растения, мох, лишайники.
Жители и гости столицы смогут посещать Ботанический сад круглый год. Располагаться сад будет на площади 100 га в границах проспекта Кабанбай батыра, улицы Туркестан, улиц № 24 и № 26.
Фото: radikal.ru
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