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Даурен Абаев выразил соболезнования в связи со смертью мужчины в ЦОНе

17 января 2017, 12:59

По предварительным данным, погибший мужчина был болен.


Министр информации и коммуникаций. Даурен Абаев выразил соболезнования в связи со смертью мужчины в ЦОНе Алатауского района Алматы, передает Zakon.kz.

"Мы соболезнуем, в первую очередь, близким. Необходимо отметить, что мы подробно изучили этот инцидент, человек находился за рабочим столом, сидел. Медицинская помощь была ему оказана сразу же. Насколько я знаю, сейчас выясняется о том, что человек был болен", - сказал Д.Абаев.

Напомним, 16 января утром стало известно о смерти мужчины в ЦОНе Алатауского района Алматы. Мужчина приехал в ЦОН с женой для получения регистрации по месту жительства. Внезапно ему стало плохо, и 53-летний мужчина умер до приезда "скорой". Похожий случай произошел в ЦОНе в Алматинской области на прошлой неделе.

фото: Informburo.kz

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