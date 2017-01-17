Министр информации и коммуникаций. Даурен Абаев выразил соболезнования в связи со смертью мужчины в ЦОНе Алатауского района Алматы, передает передает Zakon.kz





"Мы соболезнуем, в первую очередь, близким. Необходимо отметить, что мы подробно изучили этот инцидент, человек находился за рабочим столом, сидел. Медицинская помощь была ему оказана сразу же. Насколько я знаю, сейчас выясняется о том, что человек был болен", - сказал Д.Абаев.







