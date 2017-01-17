Зачем Президент Н.Назарбаев ездил в Эмираты
17 января 2017, 13:02
В ходе "зеленого" саммита Президент РК отметил, что в современных условиях ни одна страна не может жить по формуле «развивайся сейчас, а экологией займемся потом».
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил 15 - 16 января с официальным визитом посетил Объединенные Арабские Эмираты. Где провел ряд важных переговоров с государственными деятелями, представителями деловых кругов ОАЭ, а также принял активное участие в работе Х Всемирного саммита «Энергия будущего», передает Zakon.kz
В ходе юбилейного десятого "зеленого" саммита Президент Казахстана отметил, что в современных условиях ни одна страна не может жить по формуле «развивайся сейчас, а экологией займемся потом», отметив необходимость сценария обеспечения безопасного энергоэкологического состояния планеты.
Глава государства подчеркнул, что ХХІ век должен стать эпохой прорывных решений в области энергетики, которые определят дальнейший вектор отрасли, отметив при этом, что энергетическая политика в мире остается разнонаправленной. "В некоторых, богатых ресурсами странах мало задумываются о последствиях своей энергетической политики. В других государствах она строится на консервации собственных ресурсов и энергетической экспансии в третьи страны", – сказал Нурсултан Назарбаев.
Президент Казахстана выразил надежду, что деятельность саммита будет способствовать разработке и активному внедрению «чистых» энергетических национальных политик, подчеркнув необходимость извлечения преимуществ из новых источников энергии. Он также отметил, что Казахстан тоже старается внести свою лепту в продвижение альтернативной энергетики и обеспечение защиты окружающей среды.
В рамках визита Елбасы также провел переговоры с Наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном в расширенном составе. в рамках, которых были подписаны несколько важных Меморандумов. в том числе Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между «АСТАНА ЭКСПО-2017» и Бюро «ЭКСПО ДУБАЙ 2020».
В рамках встречи с представителями деловых кругов Н.Назарбаев подчеркнул, что ОАЭ являются одним из ключевых партнеров Казахстана на Ближнем Востоке. Нурсултан Назарбаев отметил, что с момента обретения нашей страной независимости общий объем прямых инвестиций из ОАЭ достиг порядка 2 млрд долларов. Президент Казахстана пригласил компании ОАЭ принять активное участие в реализации программы индустриализации, заверив, что наша страна готова оказать всестороннюю инвестиционную поддержку.
В ОАЭ президент также побывал в свободной финансовой зоне Abu Dhabi Global Market. В ходе посещения Президент Казахстана оставил запись в Книге почетных гостей.
Провел встречу с генеральным директором Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Аднаном Амином. В ходе беседы был обсужден широкий спектр вопросов в части перспективных направлений сотрудничества. Глава государства подчеркнул интегрирующую роль IRENA, объединяющего усилия различных стран в сфере возобновляемой энергетики.
Стороны выразили уверенность в успешном развитии партнёрских отношений.
Обо всем об этом смотрите в представленном Акордой видео:
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4839643-f4d60ce9ef75b8f56906bd473e2273f7
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также