Зачем Президент Н.Назарбаев ездил в Эмираты

В ходе юбилейного десятого "зеленого" саммита Президент Казахстана отметил, что в современных условиях ни одна страна не может жить по формуле «развивайся сейчас, а экологией займемся потом», отметив необходимость сценария обеспечения безопасного энергоэкологического состояния планеты.

Глава государства подчеркнул, что ХХІ век должен стать эпохой прорывных решений в области энергетики, которые определят дальнейший вектор отрасли, отметив при этом, что энергетическая политика в мире остается разнонаправленной. "В некоторых, богатых ресурсами странах мало задумываются о последствиях своей энергетической политики. В других государствах она строится на консервации собственных ресурсов и энергетической экспансии в третьи страны", – сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана выразил надежду, что деятельность саммита будет способствовать разработке и активному внедрению «чистых» энергетических национальных политик, подчеркнув необходимость извлечения преимуществ из новых источников энергии. Он также отметил, что Казахстан тоже старается внести свою лепту в продвижение альтернативной энергетики и обеспечение защиты окружающей среды.





В рамках визита Елбасы также провел переговоры с Наследным принцем Абу-Даби , заместителем Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном в расширенном составе. в рамках, которых были подписаны несколько важных Меморандумов. в том числе Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между «АСТАНА ЭКСПО-2017» и Бюро «ЭКСПО ДУБАЙ 2020».





В рамках встречи с представителями деловых кругов Н.Назарбаев подчеркнул, что ОАЭ являются одним из ключевых партнеров Казахстана на Ближнем Востоке. Нурсултан Назарбаев отметил, что с момента обретения нашей страной независимости общий объем прямых инвестиций из ОАЭ достиг порядка 2 млрд долларов. Президент Казахстана пригласил компании ОАЭ принять активное участие в реализации программы индустриализации, заверив, что наша страна готова оказать всестороннюю инвестиционную поддержку.





В ОАЭ президент также побывал в свободной финансовой зоне Abu Dhabi Global Market. В ходе посещения Президент Казахстана оставил запись в Книге почетных гостей.





Провел встречу с генеральным директором Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Аднаном Амином. В ходе беседы был обсужден широкий спектр вопросов в части перспективных направлений сотрудничества. Глава государства подчеркнул интегрирующую роль IRENA, объединяющего усилия различных стран в сфере возобновляемой энергетики.

Стороны выразили уверенность в успешном развитии партнёрских отношений.





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