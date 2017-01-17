Как смертельно больной мальчик сделал Коди Гарбрандта чемпионом UFC

Скажи мне, кто твой друг

В профиле Коди Гарбрандта на сайте Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на вопрос, кто его кумиры, спортсмен отвечает: «Моя мать Джессика Энос и Мэддокс Мэйпл». Кто такой Мэддокс Мэйпл?

Гарбрандт дебютировал в UFC два года назад — 3 января 2015-го, поединком с Маркусом Бримейджем. Букмекеры считали Коди абсолютным аутсайдером, но они не знали, что в тот вечер он просто не имел права проиграть. Там, на трибуне переполненного MGM Grand в Лас-Вегасе, сидел Мэддокс с родителями, и Гарбранд посвятил победу своему юному другу.

«Ему исполнилось пять лет в апреле, а в июне мы обнаружили болезнь. Мы думали это аппендицит и поехали в больницу, но хирурги сказали, что это не аппендицит. На следующий день мы встретили нашего спасителя, доктора Джеффри Хорда из детской больницы Акрона. В понедельник мы приехали, а во вторник все узнали — врачи были уверены, что это лейкемия. Так что уже в среду мы сдали анализ костного мозга и к четвергу прошли первый сеанс химиотерапии», — вспоминает отец мальчика Мик Мэйпл.

Их многое связывает. Оба родились в городке Урихсвилль, штат Огайо, и оба самые настоящие бойцы. Пока Коди сходился с соперниками в октагоне, Мэддокс каждый день сражался с лейкемией. Мальчику поставили страшный диагноз в пятилетнем возрасте.

Он не сразу поверил, что молодой спортсмен и правда хочет познакомиться с его сыном. «Тогда тысячи незнакомых людей писали нам. Мы слышали о Коди, но никогда не встречались с ним лично. Он связался с нами и сказал, что хочет поговорить с Мэддоксом. Я не думал, что из этого выйдет что-то важное. Я понимал: он просто хочет проявить заботу — таких было много в то время. Когда мы выписались из больницы, он написал мне, что если Мэддокс достаточно хорошо себя чувствует, то он хотел бы встретиться с ним. И я согласился», — продолжает Мик.





Гарбрандту исполнилось 19, и у него в жизни было не все так гладко. Он бросил учебу и чуть не угодил за решетку. Все изменилось благодаря встрече с Мэддоксом. После полуторачасовой беседы с мальчиком, Гарбрандт понял, что тратит жизнь впустую. И вернулся в единоборства, которыми увлекался подростком.





«Мэддокс помог мне изменить жизнь в то время, когда я в этом больше всего нуждался. Мне нужно было повзрослеть. Он появился в моей жизни в правильное время. Обстоятельства этой встречи были ужасными, но мы были готовы написать свои чудесные истории успеха», — вспоминает Гарбрандт.





Мэддоксу стало хуже. Он отказался продолжать лечение, родители в отчаянии обратились к Гарбрандту. И он заключил с Мэддоксом договор. Мальчик пообещал победить рак, а боец — пробиться в UFC и брать с собой друга на каждый следующий поединок.





В августе 2014 года Мэддокс завершил курс лечения. Он одолел болезнь. Полгода спустя свою часть сделки выполнил и Коди, отправивший Бримейджа в нокаут в третьем раунде дебютного поединка в UFC. Сильнее всех в зале ликовал Мэддокс.





«На следующий день я сказал Коди, что могу умирать спокойно, так как видел все. Я видел самое дно и был на самой вершине. Я видел, как мой сын был счастливее всех на свете. Он всегда был позитивным ребенком, но это был лучший момент в его жизни. Я никогда не смогу вернуть этот долг Коди, я обязан ему всем. Он помог моему сыну пройти через все это», — говоорит Мик Мэйпл.





Только вперед





Гарбрандт не остановился на достигнутом и двинулся дальше. Вместе с ним — и его друг. Руководство UFC позволило Мэддоксу сопровождать Коди в октагон. Теперь это их традиция перед каждым боем.





В июле 2015 года Гардбрандт одержал победу над Генри Брионесом (единогласным решением судей). В феврале 2016-го нокаутировал Аугусто Мендеса. В мае того же года вырубил Томаса Альмейду в первом раунде, а в августе не оставил шансов Такее Мицугаки.





Одержав пять побед кряду, причем четыре нокаутом, Коди получил свой шанс. В UFC решили дать ему титульный бой. Некоторые бойцы годами ждут этого (спросите Хабиба Нурмагомедова). Соперником Гарбрандта стал его соотечественник Доминик Крус, не знавший поражений с 2007 года.





Лишне говорить, кто считался фаворитом поединка у букмекеров, но Коди не привыкать. 30 декабря бойцовский мир узрел эпическую «рубку», соперники показали свой максимум. При этом Гарбрандт сумел полностью превзойти Круса в его коронном компоненте — в движении. Бой продлился все пять раундов, и Коди непрерывно доминировал. Еще бы, ведь из зала за ним зорко следил лучший друг и главный болельщик — Мэддокс Мэйпл.













Когда Брюс Баффер провозгласил нового чемпиона, Коди не верил своим ушам. Мечта сбылась. Заветный пояс завоеван, а рядом самые близкие — команда и друзья, среди которых ликующий Мэддокс.





«Это было нереально. Никогда не забуду этот момент. Неважно, что произойдет со мной дальше, я всегда буду благодарен вселенной за встречу с Мэддоксом. Если бы не он, меня бы здесь не было», — заявил Гарбрандт на пресс-конференции.