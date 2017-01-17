Как смертельно больной мальчик сделал Коди Гарбрандта чемпионом UFC
17 января 2017, 13:06
В канун Нового года на турнире UFC 207 Коди Гарбрандт победил Доминика Круса судейским решением и стал новым чемпионом в легчайшем весе.
В октагоне вместе с американским бойцом ликовал его лучший друг Мэддокс Мэйпл — 9-летний мальчик, победивший рак. «Лента.ру» — об их истории и силе мужского слова.
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В профиле Коди Гарбрандта на сайте Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на вопрос, кто его кумиры, спортсмен отвечает: «Моя мать Джессика Энос и Мэддокс Мэйпл». Кто такой Мэддокс Мэйпл?
Гарбрандт дебютировал в UFC два года назад — 3 января 2015-го, поединком с Маркусом Бримейджем. Букмекеры считали Коди абсолютным аутсайдером, но они не знали, что в тот вечер он просто не имел права проиграть. Там, на трибуне переполненного MGM Grand в Лас-Вегасе, сидел Мэддокс с родителями, и Гарбранд посвятил победу своему юному другу.
Их многое связывает. Оба родились в городке Урихсвилль, штат Огайо, и оба самые настоящие бойцы. Пока Коди сходился с соперниками в октагоне, Мэддокс каждый день сражался с лейкемией. Мальчику поставили страшный диагноз в пятилетнем возрасте.
«Ему исполнилось пять лет в апреле, а в июне мы обнаружили болезнь. Мы думали это аппендицит и поехали в больницу, но хирурги сказали, что это не аппендицит. На следующий день мы встретили нашего спасителя, доктора Джеффри Хорда из детской больницы Акрона. В понедельник мы приехали, а во вторник все узнали — врачи были уверены, что это лейкемия. Так что уже в среду мы сдали анализ костного мозга и к четвергу прошли первый сеанс химиотерапии», — вспоминает отец мальчика Мик Мэйпл.
Он не сразу поверил, что молодой спортсмен и правда хочет познакомиться с его сыном. «Тогда тысячи незнакомых людей писали нам. Мы слышали о Коди, но никогда не встречались с ним лично. Он связался с нами и сказал, что хочет поговорить с Мэддоксом. Я не думал, что из этого выйдет что-то важное. Я понимал: он просто хочет проявить заботу — таких было много в то время. Когда мы выписались из больницы, он написал мне, что если Мэддокс достаточно хорошо себя чувствует, то он хотел бы встретиться с ним. И я согласился», — продолжает Мик.
Гарбрандту исполнилось 19, и у него в жизни было не все так гладко. Он бросил учебу и чуть не угодил за решетку. Все изменилось благодаря встрече с Мэддоксом. После полуторачасовой беседы с мальчиком, Гарбрандт понял, что тратит жизнь впустую. И вернулся в единоборства, которыми увлекался подростком.
«Мэддокс помог мне изменить жизнь в то время, когда я в этом больше всего нуждался. Мне нужно было повзрослеть. Он появился в моей жизни в правильное время. Обстоятельства этой встречи были ужасными, но мы были готовы написать свои чудесные истории успеха», — вспоминает Гарбрандт.
Мэддоксу стало хуже. Он отказался продолжать лечение, родители в отчаянии обратились к Гарбрандту. И он заключил с Мэддоксом договор. Мальчик пообещал победить рак, а боец — пробиться в UFC и брать с собой друга на каждый следующий поединок.
В августе 2014 года Мэддокс завершил курс лечения. Он одолел болезнь. Полгода спустя свою часть сделки выполнил и Коди, отправивший Бримейджа в нокаут в третьем раунде дебютного поединка в UFC. Сильнее всех в зале ликовал Мэддокс.
«На следующий день я сказал Коди, что могу умирать спокойно, так как видел все. Я видел самое дно и был на самой вершине. Я видел, как мой сын был счастливее всех на свете. Он всегда был позитивным ребенком, но это был лучший момент в его жизни. Я никогда не смогу вернуть этот долг Коди, я обязан ему всем. Он помог моему сыну пройти через все это», — говоорит Мик Мэйпл.
Только вперед
Гарбрандт не остановился на достигнутом и двинулся дальше. Вместе с ним — и его друг. Руководство UFC позволило Мэддоксу сопровождать Коди в октагон. Теперь это их традиция перед каждым боем.
В июле 2015 года Гардбрандт одержал победу над Генри Брионесом (единогласным решением судей). В феврале 2016-го нокаутировал Аугусто Мендеса. В мае того же года вырубил Томаса Альмейду в первом раунде, а в августе не оставил шансов Такее Мицугаки.
Одержав пять побед кряду, причем четыре нокаутом, Коди получил свой шанс. В UFC решили дать ему титульный бой. Некоторые бойцы годами ждут этого (спросите Хабиба Нурмагомедова). Соперником Гарбрандта стал его соотечественник Доминик Крус, не знавший поражений с 2007 года.
Лишне говорить, кто считался фаворитом поединка у букмекеров, но Коди не привыкать. 30 декабря бойцовский мир узрел эпическую «рубку», соперники показали свой максимум. При этом Гарбрандт сумел полностью превзойти Круса в его коронном компоненте — в движении. Бой продлился все пять раундов, и Коди непрерывно доминировал. Еще бы, ведь из зала за ним зорко следил лучший друг и главный болельщик — Мэддокс Мэйпл.
Когда Брюс Баффер провозгласил нового чемпиона, Коди не верил своим ушам. Мечта сбылась. Заветный пояс завоеван, а рядом самые близкие — команда и друзья, среди которых ликующий Мэддокс.
«Это было нереально. Никогда не забуду этот момент. Неважно, что произойдет со мной дальше, я всегда буду благодарен вселенной за встречу с Мэддоксом. Если бы не он, меня бы здесь не было», — заявил Гарбрандт на пресс-конференции.
Боец объяснил, откуда черпал силы в четвертом и пятом раундах, которые еще называют чемпионскими. «Помню, Мик прислал мне фото сына — на больничной койке с порт-системой (устройством для химиотерапии) на груди в первые дни борьбы с лейкемией. Что такое лишние десять минут боя по сравнению с этим? Ничто, особенно если я смогу преподнести Мэддоксу чемпионский пояс», — добавил спортсмен.
«Этот вечер не только мой, но и его. Я встретил его, и у нас появилась мечта. И сегодня она сбылась», — подытожил Гарбрандт. И передал Мэддоксу пояс чемпиона UFC в легчайшем весе.
Менеджер бойца выложил в Instagram фрагмент переписки с чемпионом. «Закажем у UFC реплику на случай, если ты решишь подарить пояс парнишке. Он все равно не заметит разницы», — предлагал менеджер. «Я отдам ему настоящий пояс, а мне хватит и пластикового», — отрезал Гарбрандт.
Something really touched my heart this morning I was talking to @cody_nolove about giving maddux who's a kid who's been part of codys career since amature days and he survived cancer. Maddux is now cancer free and has been part of codys journey. As you see in the text I asked Cody if he wants me to ask the ufc to give the kid a replica belt after he wins and he said no ill keep the replica. Give the kid the real belt. Stuff like this truly inspires me and I'm grateful for people like Cody who always think about others before himself. @ufc 207 #andnew
Коди и Мэддокс достигли очередного рубежа. Самое время поставить себе новую цель.
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