В Казахстане проверяют импортную продукцию с маркировкой «ЭКО» и «БИО»
17 января 2017, 13:32
Часто производители стремятся повысить продажи путем маркировки товаров различными названиями, дающими основания предполагать, что их еда или косметика является «натуральной и экологичной».
Комитетом по защите прав потребителей МНЭ РК проверяется импортная пищевая продукция на законность маркировки «ЭКО», «БИО» и «Organic». По фактам реализации без сертификатов инспекции уполномоченного органа страны-экспортера, отсутствия сведений о документах прохождении процедуры (оценки) соответствия в РК, направляются уведомления производителям, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт комитета.
Кроме того, в отношении недобросовестных поставщиков и торговых сетей, по информации комитета, будут приниматься меры административного характера, в том числе изъятие из реализации несоответствующей продукции.
Специалисты отмечают, что проводимая работа несет информативный характер и позволяет потребителю более ответственно и обдуманно подходить к выбору того или иного товара.
Фото: kzpp.gov.kz
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