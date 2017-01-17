Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

В Казахстане проверяют импортную продукцию с маркировкой «ЭКО» и «БИО»

17 января 2017, 13:32

Часто производители стремятся повысить продажи путем маркировки товаров различными названиями, дающими основания предполагать, что их еда или косметика является «натуральной и экологичной».


Комитетом по защите прав потребителей МНЭ РК проверяется импортная пищевая продукция на законность маркировки «ЭКО», «БИО» и «Organic». По фактам реализации без сертификатов инспекции уполномоченного органа страны-экспортера, отсутствия сведений о документах прохождении процедуры (оценки) соответствия в РК, направляются уведомления производителям, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт комитета.

Кроме того, в отношении недобросовестных поставщиков и торговых сетей, по информации комитета, будут приниматься меры административного характера, в том числе изъятие из реализации несоответствующей продукции.

Специалисты отмечают, что проводимая работа несет информативный характер и позволяет потребителю более ответственно и обдуманно подходить к выбору того или иного товара.

Фото: kzpp.gov.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также