Поиски пропавшего в 2014 году малайзийского Boeing приостановлены
17 января 2017, 13:35
В совместном заявлении министры транспорта Австралии, Китая и Малайзии выразили надежду, что в будущем появится информация, которая поможет найти самолет.
Поиски малайзийского Boeing, пропавшего в марте 2014 года, приостановлены до появления новой информации, которая поможет обнаружить лайнер. Об этом говорится в распространенном во вторник совместном заявлении министров транспорта Австралии, Китая и Малайзии, сообщает ТАСС.
Министры уточнили, что официально речь идет не о завершении поисков, а именно об их приостановке. "Сегодня последнее судно покинуло зону поисков, самолет "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH370, в зоне в южной части Индийского океана общей площадью 120 тысяч квадратных километров обнаружен не был, - отмечается в документе. - В связи с этим было решено приостановить подводные поиски самолета, это решение было нелегким и печальным. Мы сохраняем надежду на то, что в будущем появится новая информация, которая поможет обнаружить пропавший самолет".
Принадлежавший авиакомпании "Малайзийские авиалинии" самолет "Boeing 777-200" выполнял рейс MH370 по маршруту Куала-Лумпур - Пекин в ночь с 7 на 8 марта 2014 года. Примерно через два часа после вылета связь с лайнером прервалась. В январе 2015 года власти Малайзии признали, что самолет потерпел катастрофу, а все находившиеся на его борту 239 человек погибли.
В ходе продолжавшихся почти три года поисков была обследована обширная зона к западу от Австралии общей площадью 120 тысяч квадратных километров, однако никаких следов пропавшего авиалайнера обнаружено не было. В прошлом году министры транспорта Австралии, Китая и Малайзии объявили, что официально поиски будут приостановлены, если не будет получено никаких результатов в данном районе. Однако власти уже тогда уточнили, что прекращение поисков не означает их завершения: в случае появления какой-либо новой и заслуживающей доверия информации, способной помочь определить точное местоположения самолета, будут рассмотрены новые меры для его обнаружения.
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