Поиски пропавшего в 2014 году малайзийского Boeing приостановлены

Министры уточнили, что официально речь идет не о завершении поисков, а именно об их приостановке. "Сегодня последнее судно покинуло зону поисков, самолет "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH370, в зоне в южной части Индийского океана общей площадью 120 тысяч квадратных километров обнаружен не был, - отмечается в документе. - В связи с этим было решено приостановить подводные поиски самолета, это решение было нелегким и печальным. Мы сохраняем надежду на то, что в будущем появится новая информация, которая поможет обнаружить пропавший самолет".



