Самый проходимый G-Class стал пикапом









Подобно внедорожнику G 500 4x4², дебютировавшему весной 2015 года на автосалоне в Женеве, пикап оснащен портальными (редукторными) мостами и модернизированной подвеской, в которой на каждое колесо приходится по две стойки – обычная и адаптивная. По сравнению со стандартным «Гелендевагеном» вариант 4x4² имеет расширенную на 30 см колею и увеличенный до 45 см дорожный просвет, позволяющий преодолевать броды глубиной до 1 метра на 22-дюймовых колесах AMG.













Как и внедорожник, пикап Mercedes G 500 4x4² получит 4,0-литровый 421-сильный битурбированный бензиновый двигатель V8. Подобные агрегаты, но большей мощности, используются в купе и родстерах Mercedes-AMG GT. Мотор работает в сочетании с семиступенчатой коробкой, передающей тягу на обе оси. В системе предусмотрены три дифференциала.







