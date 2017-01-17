Самый проходимый G-Class стал пикапом
17 января 2017, 13:36
Подобно внедорожнику G 500 4x4², дебютировавшему весной 2015 года на автосалоне в Женеве, пикап оснащен портальными (редукторными) мостами и модернизированной подвеской.
Mercedes-Benz вывел на тесты новую модель семейства G-Class – особо проходимый пикап, в названии которого появится приставка 4x4². Снимки с испытаний опубликовало британское издание Auto Express.
Подобно внедорожнику G 500 4x4², дебютировавшему весной 2015 года на автосалоне в Женеве, пикап оснащен портальными (редукторными) мостами и модернизированной подвеской, в которой на каждое колесо приходится по две стойки – обычная и адаптивная. По сравнению со стандартным «Гелендевагеном» вариант 4x4² имеет расширенную на 30 см колею и увеличенный до 45 см дорожный просвет, позволяющий преодолевать броды глубиной до 1 метра на 22-дюймовых колесах AMG.
Как и внедорожник, пикап Mercedes G 500 4x4² получит 4,0-литровый 421-сильный битурбированный бензиновый двигатель V8. Подобные агрегаты, но большей мощности, используются в купе и родстерах Mercedes-AMG GT. Мотор работает в сочетании с семиступенчатой коробкой, передающей тягу на обе оси. В системе предусмотрены три дифференциала.
Текст: Александр Орехов
Фото: Auto Express
Via cartimes
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