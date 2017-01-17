Раскрыты цены на подзарядку от бесплатных ранее Tesla Supercharger

Цены на использование электрозаправок в США будут варьироваться от штата к штату, а в Европе – от страны к стране. В Tesla говорят, что ввели «небольшую плату» только за ту энергию, которая будет потрачена сверх годового лимита, отведенного каждому автомобилю. Этот лимит составляет 400 киловатт-часов (около 1609 километров за год).

Платным обслуживание на станциях Tesla Supercharger станет только для владельцев машин Tesla, заказанных после 15 января 2017 года.





В зависимости от региона, клиенту Tesla придется платить за киловатт-часы или за минуты подзарядки. Информация об этом будет выводиться на сенсорный дисплей в салоне машины.





При подзарядке за деньги дорога из Сан-Франциско в Лос-Анджелес обойдется владельцу автомобиля Tesla в 15 долларов (за 620 км), из Рима в Париж – в 60 долларов (за 1415 км), а из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк – в 120 долларов (за 6500 км). Иными словами, 100 километров пути на электрокаре Tesla при подзарядке исключительно от Tesla Supercharger будет стоить от 550 до 725 тг. в США и 1265 тг. в южной Европе.





У Tesla работает сеть из 795 станций быстрой подзарядки в США и Европе. На каждой могут одновременно заряжаться по 6-8 машин. За 30 минут запас энергии в аккумуляторе машины можно пополнить на 270 километров пути.





В Tesla надеются, что плата за пользование станциями позволит компании значительно расширить их сеть в ближайшие годы.