Раскрыты цены на подзарядку от бесплатных ранее Tesla Supercharger
17 января 2017, 14:01
Американский производитель премиальных электрокаров Tesla сообщил, во сколько обойдется использование станций быстрой подзарядки Tesla Supercharger новым владельцам машин Tesla (старые владельцы по-прежнему смогут заряжаться бесплатно).
Цены на использование электрозаправок в США будут варьироваться от штата к штату, а в Европе – от страны к стране. В Tesla говорят, что ввели «небольшую плату» только за ту энергию, которая будет потрачена сверх годового лимита, отведенного каждому автомобилю. Этот лимит составляет 400 киловатт-часов (около 1609 километров за год).
Платным обслуживание на станциях Tesla Supercharger станет только для владельцев машин Tesla, заказанных после 15 января 2017 года.
В зависимости от региона, клиенту Tesla придется платить за киловатт-часы или за минуты подзарядки. Информация об этом будет выводиться на сенсорный дисплей в салоне машины.
При подзарядке за деньги дорога из Сан-Франциско в Лос-Анджелес обойдется владельцу автомобиля Tesla в 15 долларов (за 620 км), из Рима в Париж – в 60 долларов (за 1415 км), а из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк – в 120 долларов (за 6500 км). Иными словами, 100 километров пути на электрокаре Tesla при подзарядке исключительно от Tesla Supercharger будет стоить от 550 до 725 тг. в США и 1265 тг. в южной Европе.
У Tesla работает сеть из 795 станций быстрой подзарядки в США и Европе. На каждой могут одновременно заряжаться по 6-8 машин. За 30 минут запас энергии в аккумуляторе машины можно пополнить на 270 километров пути.
В Tesla надеются, что плата за пользование станциями позволит компании значительно расширить их сеть в ближайшие годы.
Via livecars
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4839651-1d29ecaf6e420b663ee072c4f932b4ae
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также