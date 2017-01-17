В Шымкенте из собора украли икону и ящик с подаяниями

По версии самих служителей храма, злоумышленники остались на ночь в церкви, а совершив ограбление с открытием здания вышли на улицу.

Сегодня ночью был ограблен Свято-Никольский кафедральный собор по ул. Туркестанской, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Otyrar.kz





Кража произошла, по всей вероятности, в то время, когда в храме отсутствовали люди. Были украдены ящик с деньгами для подаяний, золотые изделия, икона и некоторые другие ценные вещи. По версии самих служителей храма, злоумышленники остались на ночь в церкви, а совершив ограбление с открытием здания вышли на улицу. Следствие по этому преступлению ведут сотрудники Енбекшинского РОВД.





"17 января 2017 года на пульт «102» дежурной части Енбекшинского ОП УВД г. Шымкент поступило сообщение от 62-летней служительницы о том, что неизвестные совершили кражу из церкви. По прибытию на место происшествия полицейские установили, что ночью из церкви неизвестные лица похитили ящик с пожертвованиями, золотое кольцо и цепочку. Сумма ущерба устанавливается. Следов взлома не обнаружено. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Енбекшинского РОВД по ст.188 УК РК «Кража». Начато досудебное расследование. Ведется розыск вероятных подозреваемых лиц", - сообщили в пресс-службе ДВД ЮКО.



