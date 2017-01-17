В Правительстве рассмотрели новые механизмы развития кинематографа

Сегодня на заседании Правительства РК были рассмотрены основные подходы по поддержке отечественных кинопроизводителей и проект Концепции развития кинематографии, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Министр культуры и спорта РК А.Мухамедиулы доложил, за последний год в Казахстане пополнился ряд успешных фильмов, востребованных не только на внутреннем, но и на мировом рынке. Среди них лидер казахстанского и российского проката прошлого года фильм «28 панфиловцев», пятая часть киноэпопеи «Путь лидера» - «Так сложились звезды», премьерный показ которого состоялся в России, Китае, Франции, Гонконге, Греции, картина Ахана Сатаева «Дорога к матери» и многие другие.

Всего за последние три года в широком мировом прокате было представлено 75 картин киностудии «Казахфильм». Все они смогли достойно представить возможности казахстанского кинематографа.

В целях дальнейшего развития отрасли кино в План законопроектных работ на 2017 год вошла разработка проекта Закона «О кинематографии», который должен определить правовые основы деятельности в данной сфере, установить механизмы господдержки, а также определить принципы регулирования общественных отношений в процесс производства фильмов. В марте текущего года документ будет внесен в Правительство, а уже в мае предусмотрено его рассмотрение в Парламенте.

Кроме того, в феврале 2016 года Правительством было дано поручение разработать проект Концепции развития кинематографии. В течение года проект документа был разработан и прошел широкое обсуждение.

С учетом лучших мировых практик были определены основные подходы развития отрасли. Среди них: разграничение функций между кинематографическими организациями, инфраструктурные преобразования, создание условий для развития кино-продукции и выхода на мировые рынки проката. Эта практика США, Франции, Германии, России, Великобритании, Китая и многих других стран. На законодательном уровне в этих странах установлены существенные налоговые льготы, преференции для производства кинокатрин, действуют специальные Фонды и Центры поддержки кино.

В целом, все основные направления развития отрасли обозначены в проекте разработанной Концепции. Ожидается, что с ее принятием будет решен целый ряд вопросов касательно дальнейшей государственной поддержки отрасли, производства, хранения и оцифровки киноматериалов, преобразования действующей инфраструктуры и многое другое.