Новый Jeep Wrangler покажут в ноябре в Лос-Анджелесе

Глава концерна Fiat Chrylser Automobiles (FCA) Серджио Марчионне заявил в интервью изданию Toledo Blade, что новое поколение внедорожника Jeep Wrangler будет представлено в ноябре 2017 года в рамках автосалона в Лос-Анджелесе.





Марчионне отметил, что прототипы автомобиля будут замечены гораздо раньше. «Я не могу просто заклеить их цветным скотчем. Автомобиль слишком характерный», — посетовал топ-менеджер: «Мы можем показать их в Лос-Анджелесе в ноябре, а затем запустить официально здесь [в Толедо] в январе 2018 года».





Ранее сообщалось, что до 2018 марта на заводе в Толедо будут производить Jeep Wrangler текущего поколения. Затем конвейер переоборудуют под сборку пикапа Wrangler следующей генерации. Продажи этой модели стартуют в начале 2019 года.



Производство модели стартует в том же месяце на заводе в Толедо, штат Огайо, а продажи будут запущены в начале 2018 года.