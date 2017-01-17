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Новости за сегодня

Премьер поручил МВД усилить противопожарную безопасность во время Универсиады

 

На заседании правительства Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев дал ряд поручения ответственным ведомствам в связи с предстоящей Универсиадой в Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

«Акимату Алматы совместно и министерством по инвестициям и развитию и другими заинтересованными госорганами еще раз детально отработать вопрос функционирования новых объектов Универсиады в соответствии с требованиями безопасности», - сказал он.

Также глава Кабмина указал, что министерству внутренних дел необходимо усилить контроль за состоянием противопожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, а также в гостиницах и других общественных местах и на городском транспорте.

«В целом, МВД поручаю отработать все вопросы охраны общественного порядка. Министерству информации и коммуникаций необходимо уделить особое внимание информационно-имиджевой работе. Это касается как трансляций соревнований, новостных блоков, так и обеспечения работы большого числа журналистов», - отметил Б. Сагинтаев.

Также он поручил держать на постоянном контроле вопросы медобслуживания во время Универсиады.

 

Ксения Давыдова

 

17 января 2017, 14:22
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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