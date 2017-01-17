Юлии Путинцева эмоционально отпраздновала победу на старте Australian Open

В матче первого круга казахстанка со счетом 7:6 (9:7), 7:6 (12:10) одержала победу над испанской Ларой Аррубаррена-Веcино.

Первая ракетка Казахстана, 31-й номер рейтинга WTA Юлия Путинцева прошла во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает сообщает Zakon.kz.





В матче первого круга казахстанка со счетом 7:6 (9:7), 7:6 (12:10) одержала победу над испанской Ларой Аррубаррена-Веcино. Матч длился два часа и 47 минут. Путинцева отпраздновала победу на старте мэйджора особенно эмоционально.









В матче второго круга Australian Open Путинцева встретится с Еленой Остапенко из Латвии.





Напомним ранее, во второй круг соревнований прошел выступающий под бирюзовым флагом теннисист Александр Бублик. К сожалению, в первых партиях уступили Ярослава Шведова, Михаил Кукушкин и Галина Воскобоева.





Australian Open - первый и самый жаркий турнир серии Большого шлема. Соревнования проходят в Мельбурне с 16 по 29 января. Призовой фонд составил более 36 млн долларов США. По сравнению с прошлым годом общий призовой фонд вырос на 14%. Победители Открытого чемпионата Австралии в мужском и женском одиночных разрядах получат по $ 2,68 млн, финалисты — по $ 1,34 млн.



