Террорист, устроивший стрельбу в ночном клубе в Стамбуле, признал вину
17 января 2017, 14:28
Нападение на ночной клуб Reina в турецком мегаполисе произошло в новогоднюю ночь.
Выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, задержанный накануне турецкой полицией за совершение теракта в стамбульском ночном клубе, признал свою вину, заявил во вторник губернатор Стамбула Васип Шахин, сообщает РИА Новости.
Ранее о задержании террориста в Стамбуле сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.
"Вчера в ходе тщательно спланированной операции был арестован Машарипов, известный как Абу Мухаммед Хорасан. Он родился в Узбекистане в 1983 году, знает 4 языка, тренировался в Афганистане, это хорошо подготовленный террорист. Предположительно, в январе 2016 года въехал в Турцию. Затем террорист приехал в Стамбул, арендовал квартиру, а перед терактом начал менять адреса. Он уже признал вину, найденные на месте преступления отпечатки пальцев совпадают", — заявил Шахин журналистам.
Он добавил, что полиция приложила огромные усилия для поимки преступника. "Исследовались 7200 часов записей с камер наружного наблюдения, в операции участвовали две тысячи сотрудников полиции. Она проходила не только в Стамбуле, но и в других городах Турции – в Конье, Хатае, Измире. Были проведены обыски по 152 адресам, при этом 50 лиц задержаны, изъято оружие и другие улики", — отметил губернатор.
По его словам, есть большая вероятность связи Машарипова с террористическими организациями. Вместе с ним были задержаны три женщины и мужчина-иракец. Во время задержания оружие не использовалось, добавил Шахин.
Нападение на ночной клуб Reina в турецком мегаполисе произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним огонь. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 были ранены. Как сообщало ранее агентство Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
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Фото: Фергана
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