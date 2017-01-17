Расул Мирзаев показал дырки от пуль

Бой Брандао и Мирзаева изначально был запланирован на 16 декабря 2016 года и анонсировался как главное событие Fight Nights Global 57, пишет life.ru





Однако 30-летний Мирзаев неожиданно потерпел первое поражение в карьере (до этого в его активе значились 17 побед из 17) — от грузинского бойца Левана Макашвили. После этого планы промоутеров изменились и поединок с Брандао было решено перенести.





Тем не менее 29-летний бразилец всё равно подписал контракт на бой в России. Он должен встретиться с Мурадом Мачаевым 28 января в Дагестане. Правда, сейчас этот бой также под угрозой срыва. Бразилец прилетел в Москву в выходные, и при этом его паспорт оказался просроченным!





В первый же день своего пребывания в России Брандао отправился в больницу, чтобы встретиться с Расулом Мирзаевым. Напомним, 31 декабря на российского бойца было совершено нападение в его квартире.





При знакомстве спортсменов присутствовал также продюсер Fight Nights, известный в недавнем прошлом кавээнщик Сангаджи Тарбаев.





Бразилец пожелал своему российскому коллеге здоровья и удачи. Тот, в свою очередь, заверил его, что, как только восстановится от полученных при нападении повреждений и обретёт оптимальные физические кондиции, тут же проведёт с Брандао бой. А также показал южноамериканскому бойцу следы от пуль и раны на голове, полученные в результате ударов бейсбольной битой.