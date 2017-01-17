Суд с участием присяжных

Б. Дембаев,

начальник Департамента Генеральной прокуратуры РК

Несмотря на имеющиеся различные мнения правоведов относительно суда присяжных, расширение его сферы применения, полагаю, будет способствовать укреплению правосудия. Суд от народа должен развиваться.

По действующему Уголовно-процессуальному кодексу суду с участием присяжных заседателей подсудны дела о преступлениях, за совершение которых предусмотрены смертная казнь или пожизненное лишение свободы. Исключение составляют конкретные составы, указанные в ст. 631 УПК, а также воинские преступления, совершенные в военное время или в боевой обстановке.

В рамках реализации 21-го шага Плана нации в УПК определены дополнительные составы преступлений, которые с 1 января т. г. подсудны суду присяжных. К ним отнесены еще четыре состава особо тяжких преступлений.

Теперь суд с участием присяжных, помимо преступлений, за которые предусмотрены смертная казнь или пожизненное лишение свободы, также рассматривает преступления, связанные с похищением человека (ч. 3 ст. 125), торговлей людьми (ч. 4 ст. 128), вовлечением несовершеннолетних в преступную группу (ч. 5 ст. 132) и торговлей несовершеннолетними (ч. 4 ст. 135).

Статистика за девять месяцев 2016 г. показала, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество уголовных дел, рассмотренных с участием присяжных заседателей, увеличилось на 24,1 процента (36 против 29).

Среди юридической общественности мнение по отношению к данному институту неоднозначное. Одни полагают, что по уровню правосознания общество не готово к осуществлению правосудия присяжными заседателями, а другие считают, что надо расширять категорию дел, подсудную им.

Поэтому целесообразно еще раз вернуться к вопросу расширения категории дел, рассматриваемых с участием присяжных заседателей. Однако это надо делать взвешенно и обдуманно.

Если обратиться к опыту Канады, Австралии, Новой Зеландии, Англии, то у них присяжные рассматривают все категории преступлений.

Но для нас это не рационально. Не хватит ни возможностей, ни человеческих ресурсов, ни времени. К примеру, около года рассматривалось дело в отношении сотрудников таможни «Хоргос». Т.е. такого длительного отсутствия работника в связи с выполнением им обязанностей присяжного заседателя не потерпит ни один работодатель.

В ряде случаев в качестве варианта расширения подсудности суда присяжных предлагают возвратить ранее изъятые категории преступлений. Это дела обо всех убийствах, в том числе совершенных ОПГ, сбыте наркотиков, т.е. всех особо тяжких преступлениях, за исключением отдельных составов, связанных с терроризмом, воинскими преступлениями и т.д.

Высказываются мнения, что присяжные могут рассматривать только те преступления, которые касаются конфликта между гражданами или, напротив, присяжным нужно отдавать на рассмотрение исключительно дела, где затронуты интересы государства. Другие утверждают, что подсудность надо определять исходя из категории преступлений, к примеру, тяжкие, особо тяжкие преступления.

Полагаю, нельзя подходить к вопросам подсудности дел с участием присяжных заседателей, ориентируясь лишь на тяжесть преступлений.

Мировая практика тех государств, в которых действует суд присяжных (сегодня их более 30, включая Россию), признает различные способы решения вопроса о том, будет ли конкретное дело рассмотрено с участием присяжных или без них.

В Шотландии применяется система «плавающей» или «гибридной» подсудности, когда одно дело по выбору прокурора может рассматриваться как без присяжных, так и с ними, но в последнем случае наказание может превысить установленный максимум.

В США, где суд присяжных наиболее распространен, право на него имеет каждый подсудимый, которому угрожает наказание свыше шести месяцев лишения свободы или свыше 1000 долларов штрафа. При этом до 90 процентов всех уголовных приговоров выносится на основе соглашения сторон без проведения судебного разбирательства. А если сделки нет, то дело рассматривает суд присяжных.

Необходимо принимать во внимание особенности менталитета наших граждан (родственные отношения, землячество, деление на роды, кланы и т.д.), которые могут сказаться на качестве и объективности отправления правосудия с участием присяжных заседателей.

Кроме того, каждое уголовное дело имеет свою специфику. Следует учитывать форму судопроизводства, географические расстояния, порядок рассмотрения и т.д.

На мой взгляд, к подсудности присяжных можно отнести все преступления, повлекшие смерть человека. Это убийства (в т. ч. совершенные в состоянии аффекта, по неосторожности), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, ДТП со смертельным исходом и т.д.

Ведь сейчас население обсуждает именно такие преступления. И у каждого складывается свое мнение о справедливости назначенного наказания.

Возможно, при такой подсудности встанет вопрос о передаче рассмотрения дел с участием присяжных в районные суды. Такой опыт существует в России, там с 2017 г. районные суды могут рассматривать дела с участием присяжных в составе из шести заседателей.

По УПК РФ на разрешение присяжных по делу ставятся следующие вопросы:

- Доказано ли, что деяние имело место?

- Доказано ли, что это деяние совершил подсудимый?

- Виновен ли подсудимый в совершении этого деяния?

- Заслуживает ли подсудимый снисхождения в случае признания его виновным?

Очевидно, что система формирования коллегий присяжных далека от совершенства.

Если мы сегодня говорим о расширении суда присяжных, нам также стоит задуматься об изменении численности коллегии. В этом вопросе акцент необходимо делать на качественно отобранный состав коллегии присяжных, а не на их количество.

Кроме того, необходимо обсудить форму принятия вердикта в совещательной комнате: коллегией присяжных с участием профессионального судьи или без его участия только присяжными заседателями.

Так, в англо-американском типе уголовного процесса с участием присяжных заседателей вердикт о виновности либо невиновности лица принимается коллегией присяжных самостоятельно. Затем профессиональный судья на основании решения присяжных постановляет обвинительный или оправдательный приговор. И решает вопрос о наказании.

При континентальной модели суда с участием присяжных рассмотрение дела осуществляется смешанной коллегией, состоящей из одного-трех профессиональных судей и двух или семи присяжных заседателей, которые устанавливают не только виновность либо невиновность подсудимого, но и совместно определяют вид и меру наказания.