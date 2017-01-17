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У конспирологов появились новые доказательства того, что Элвис жив

17 января 2017, 14:50

Недавно Элвиса якобы видели и даже сфотографировали на праздновании 82-го дня рождения музыканта.


Некоторые фанаты Элвиса Пресли не верят, что их кумир умер. Они постоянно ищут (и часто находят) доказательства того, что король рок-н-ролла инсценировал свою смерть, чтобы прожить остаток дней в тишине и покое. Недавно Элвиса якобы видели и даже сфотографировали на праздновании 82-го дня рождения музыканта, сообщает Metro.

Каждый год поклонники Пресли собираются почтить память кумира в поместье Грейсленд, штат Мемфис, где король рок-н-ролла встретил свою смерть. В этот раз фанаты звезды, которые отказываются верить в его гибель, опубликовали в "Фейсбуке" фотографию полного мужчины с седой бородой и в очках, заявив, что это и есть постаревший Элвис.


Администраторы страницы "Evidence Elvis Presley is Alive" ("Доказательства того, что Элвис Пресли жив") утверждают, что в последние годы жизни страдавший различными заболеваниями музыкант сильно располнел, в результате чего и умер. По крайней мере, согласно официальной точке зрения.

Никаких более убедительных доказательств своей теории конспирологи, правда, не приводят. Ранее сообщалось, что "выжившего" Элвиса обнаружили в одной сцен комедии "Один дома".

Фото: EPA

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